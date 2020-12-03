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Emlak vergisi borcu nasıl öğrenilir? Emlak vergisi borcu sorgulama işlemleri

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi sonrasında 'Emlak vergisi borcu nasıl öğrenilir?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte emlak vergisi borcu sorgulama işlemleri.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:12
Emlak vergisi borcu nasıl öğrenilir? Emlak vergisi borcu sorgulama işlemleri
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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifine göre; il özel idaresi borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları ile muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ile zam ve faizleri yapılandırılacak.

2020 emlak vergisi borcu affı

Vergi, öğrenim ve katkı kredisi, idari para cezası borç başvuruları www.turkiye.gov.tr adresinden veya ilgili vergi dairesine başvuruyla yapılabilecek.

SGK borçları için işverenler başvuruları e-Sigorta kanalıyla intenetten, elden veya posta yoluyla SGK müdürlüklerine yapılabiliyor.

Emlak vergisi borcu nasıl öğrenilir?

Emlak vergisi borcu;

Muhtarlık ve belediyelerden,

Gelir İdaresi Başkanlığı İntenet Vergi Dairesi’nden öğrenilebiliyor.



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:12
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Emlak Vergisi Borcu SorgulamaEmlak Vergisi
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