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Eminönü’nde karşı perona geçerken tramvayın altında kaldı!

Eminönü'ndeki tramvay durağına gelen ve karşıda bulunan perona geçmek isteyen bir vatandaş, dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. gelen tramvayın altında sıkışan vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 12:25
Eminönü’nde karşı perona geçerken tramvayın altında kaldı!
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İstanbul Eminönü tramvay durağında sabah saat 08.00 sularında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Kabataş arasında sefer yapan tramvay hattının Eminönünde bulunan durağa gelen bir vatandaş, karşıdaki perona hızlıca geçmek istedi. O sırada dengesini kaybeden vatandaş rayların üzerine düşerek sıkıştı ve gelen tramvayın altında kaldı. 

İstasyon görevlileri durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, raylara sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden yaralı olarak çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaralı vatandaşı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, yaşanan olayla ilgili bir inceleme başlattı. Kaza nedeniyle bir süre Sirkeci- Karaköy arası tramvay seferleri yapılamazken, kaza yerinin toparlanması sonrası seferler normal seyrine geri döndürüldü.


Son Güncelleme: 29.12.2021 12:25
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Anahtar Kelimeler:
EminönüTramvay DurağıKaza
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