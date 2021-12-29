Eminönü’nde karşı perona geçerken tramvayın altında kaldı!

İstanbul Eminönü tramvay durağında sabah saat 08.00 sularında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Kabataş arasında sefer yapan tramvay hattının Eminönünde bulunan durağa gelen bir vatandaş, karşıdaki perona hızlıca geçmek istedi. O sırada dengesini kaybeden vatandaş rayların üzerine düşerek sıkıştı ve gelen tramvayın altında kaldı.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, yaşanan olayla ilgili bir inceleme başlattı. Kaza nedeniyle bir süre Sirkeci- Karaköy arası tramvay seferleri yapılamazken, kaza yerinin toparlanması sonrası seferler normal seyrine geri döndürüldü.
Son Güncelleme: 29.12.2021 12:25