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Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımının hala sürdüğü Alibeyköy-Eminönü tramvay hatlarını yerinde kontrol etti. İmamoğlu, tramvay hatlarının yakında yapımının tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun tramvay seferleri hakkında yaptığı açıklamalar İstanbul halkı tarafından merak edilmeye başlandı.

13 Aralık 2020 Pazar 21:36
Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Alibeyköy-Eminönü tramvayını teftiş ederek test sürüşü yaptı. İmamoğlu, Alibeyköy'den Cibali istasyonuna kadar olan kısmın 1 Ocak'ta hizmet vereceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Alibeyköy-Eminönü tramvay hattını inceledi. İlk olarak Alibeköy Hizmet Binası'na gelen İmamoru Belediye Başkanı buradaki kontrol odasını ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, sorumlu kişiden bilgileri aldı ve ardından yanındakilerle beraber test sürüşü yaptı.

İmamoğlu tramvayla Haliç'e ve ardından Cibali İstasyonu'na kadar yürüyerek hattı kontrol etti. İmamoğlu'na Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken eşlik etti. İmamoğlu Belediye Başkanı Alibeyköy-Cibali arasındaki hattın 1 Ocak'ta hizmet vereceğini belirtti.

"Sıkı Bir Emek Var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracağını belirterek, "Cibali'ye kadar 1 Ocak'ta hizmete girecek. Yeni yıla bu hattımızla girmiş olacağız. Sıkı bir emek var. Tarihi bir hatta burası hizmet verecek. Haliç'i içine alıyor. Alibeyköy'e kadar sıkı bir hat. Zemin sorunları yaşandı. Hep birlikte onları çözdük. Hızlı bir çalışmayla 1 Ocak'a yetişiyoruz. Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı'yla buluşuyor. Metrobüs hattıyla buluşuyor. Yenikapı-Taksim Metro Hattı'yla buluşuyor. Dolayısıyla entegre bir işlevi de var. Özellikle bu hatların olduğu noktalarda hem İETT taşımacılığımızın rahatlayacağını hem de E-5 üzerindeki araç trafiğinin rahatlayacağını öngörebiliyorum " ifadelerini dile getirdi.



Son Güncelleme: 13.12.2020 21:36
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IbbTramvayHattıSeferler
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