Eminevim çekiliş tarihleri ne zaman? 2021 Eminevim çekiliş tarihleri

1992 senesinden bugüne faizsiz bir şekilde ev ve araba sahibi olmak isteyen kişilerin tercih ettiği Eminevim, düzenli olarak her ay çekilişler yapıyor. Eminevim’e kayıt yaptıran vatandaşlar çekilişin yapılacağı günü heyecanla bekliyorlar.

Eminevim çekilişleri ne zaman?

Faizsiz ev ve araba sahibi olmak isteyen kişilerin tercih ettiği Eminevim, 31 Ocak 2021 tarihinde başvurusu sona eren ev ödülü kampanyasının çekilişini 19 Mart 2021 tarihinde saat 17.00’da noter ve milli piyango yetkililerin huzurunda Youtube üzerinden yapılan canlı yayında gerçekleştirdi.

Her ay düzenli bir şekilde ev veya araba çekilşi yapan Eminevim'in 2021 yılı içerisinde yapacağı çekiliş tarihlerini Eminevim sosyal medya hesaplarından yada resmi intenek sitesinden ulaşabilirsiniz.