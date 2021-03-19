Eminevim çekiliş tarihleri ne zaman? 2021 Eminevim çekiliş tarihleri

1992 senesinden bugüne faizsiz bir şekilde ev ve araba sahibi olmak isteyen kişilerin tercih ettiği Eminevim, düzenli olarak her ay çekilişler yapıyor. Eminevim’e kayıt yaptıran vatandaşlar çekilişin yapılacağı günü heyecanla bekliyorlar.
Eminevim çekilişleri ne zaman?
Her ay düzenli bir şekilde ev veya araba çekilşi yapan Eminevim'in 2021 yılı içerisinde yapacağı çekiliş tarihlerini Eminevim sosyal medya hesaplarından yada resmi intenek sitesinden ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 19.03.2021 23:33