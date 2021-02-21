Emel Tokkal'ın katiliyle çektiği fotoğrafın altına düştüğü not kahretti

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet olayı geçtiğiniz gün Eskişehir'de yaşanmış ve kentte telefon dükkanı bulunan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Doruk Tokkal kendi evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayın ardından harekete geçen emniyet kurduğu özel tim ekibinin hassas çalışması sonrasında katil zanlısı Tokkal ailesinin eski ortağı çıktı ve ismi Mehmet Şerif Boğa olan zanlı yakalandı ve tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Zanlının yakalanmasından sonra cinayete kurban giden Tokkal ailesinin olaydan 3 gün önce katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın evine yemeğe gittiklerii anne Emel Tokkal'ın ise zanlı Mehmet Şerif Boğa'yı etiketleyerek ınstagramda paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Anne Emel Tokkal paylaşımına düştüğü not ise kahretti. Tokkal'ın 'Hep benden küçük kardeşim olsun isterdim. Biraz geç oldu ama oldu. Gülüşü güzel, kalbi güzel, kendi güzel kardeşim (kız kardeş isterdim ama olsun)' notunun düştüğü görüldü.