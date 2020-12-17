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Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! Emeklilikte yeni sistem geliyor

EYT yasasının çıkmamasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan vatandaş, emekli olmanın hayalini kuruyor. SGK primleri dolmasına rağmen yaşa takılan vatandaş, bu düzenlemenin değişmesini istiyor. Ancak istedikleri şey şu ana kadar gerçekleşmedi. Ancak yeni sistemle, 1999 yılından önce SGK girişini yaptıran vatandaşlar, dilekçe vererek emekli olabilecekler. İşte detaylar...

17 Aralık 2020 Perşembe 21:45
Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! Emeklilikte yeni sistem geliyor
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Meclis’ten, EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, yasanın çıkmamasıyla büyük üzüntü yaşadı. SGK primlerini doldurmalarına rağmen yaşları tutmadığı için emekli olamayan vatandaşlar, bu kuralın değişmesini istiyordu ancak istedikleri olmadı. Tam bu noktada emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılan vatandaşlar, dilekçe vererek emekli olabilecek.

 

Yeni Sistem

EYT yasasının çıkmaması ile mağdur olan vatandaşlara yeni bir müjde geldi. 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılan vatandaş, dilekçe vererek emekli olabilecek. Bütün koşulları sağlayan vatandaşlar, SGK il müdürlüklerine dilekçe vererek, başvuruda bulunabilirler ve emekli olabilirler. İşte istenen detaylar...

 

Sigorta girişinin, 9 Eylül 1999 tarihinden önce olması gerekiyor.

9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapan kişilerin, 15 yıl yani 3600 prim günü sigortalı olmaları gerekiyor.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında sigorta girişi yapan vatandaşlar da emekli olabiliyor ancak onlar için istenen prim günü farklı.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında sigorta girişi yapan vatandaşlarlardan, 25 yıl yani 4500 prim günü sigortalı olmaları isteniyor.

 

Neden 1999 girişli olmak gerekiyor?

Emekli olmak için neden 1999 girişli olmak gerekiyor sorusunun cevabını vatandaşlar merak ediyor. Bu tarihin 1999 olmasının sebebi, devletin belirlemesinden kaynaklanıyor. Devlet 1999 yılı ve öncesinde giriş yapmış vatandaşların, 15 yıl yani 3600 prim günü yatması halinde emekli olabileceğini söylüyor. 2000 yılında girmiş vatandaşların ise prim günü 4500 olarak belirlenmiş. Bu şartları karşılayan vatandaşlar, SGK’ya dilekçelerini vererek, emekli olabilirler.

 

Erken emeklilik, birçok vatandaşın hayali konumunda bulunuyor. 1 yılın bile oldukça önemli olduğu emeklilikte, sigorta girişi geriye çekilerek erken emeklilik söz konusu oluyor. Sigorta girişini öne çekmek, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması ile mümkün oluyor.

Askerlik Borçlanması

Askerlik borçlanması, sigorta girişini, askerlik görevini yaptıktan sonra başlatan vatandaşlar için geçerli. Askerden döndükten sonra sigortalarını başlatmaları halinde, sigorta giriş tarihini öne çekme imkanı bulabilecekler. Sigorta girişini, askere gitmeden önce başlatan vatandaşlar, bu imkandan yararlanamıyor.

 

Doğum Borçlanması

Sigorta girişi ilk defa doğum sonrası yapılıyorsa, sigorta giriş tarihi öne çekilebilir. Bir kadın doğumdan önce sigorta girişi yaptırmadıysa ve doğumdan sonra sigorta girişini başlatırsa, sigorta giriş tarihini öne çekme imkanı yakalar.

 

Staj Sigortaları

Staj sigortaları, sigorta başlama tarihi olarak kabul edilmez. Staj yapan vatandaşlar, staj gördükleri dönemde yapılan sigortalar ile erken emekli olabileceğini düşünüyor ama bu durum doğru değil. Staj sigortaları, sigorta başlangıç tarihi olarak ele alınmıyor. Bu yüzden de vatandaşlar, staj sigortalarını kullanamıyor.

 

Bazı mesleklerde çalışan vatandaşların, çok daha önce emekli olma haklarını bulunuyor. Özellikle ağır ve riskli işler olarak tanımlanan işlerde çalışan vatandaşlar, 43 yaşından önce emekli olabilir. Bu işlerde çalışan kişiler, 3600 prim gününü doldurmaları halinde, emekli olabilirler. Yıpranma payından dolayı 45 mesleğe bu imtiyaz tanınmıştır. İşte o meslekler:

 

  • Cam fabrika ve atölyeleri

  • Kurşun ve arsenik işleri

  • Cıva üretimi işleri sanayii

  • Çimento fabrikaları

  • Kok fabrikalarıyla termik santraller

  • Alüminyum fabrikaları

  • Demir ve çelik fabrikaları

  • Döküm fabrikaları

  • Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

  • Madencilik- yeraltı işleri

  • Radyoaktif/radyoiyonizan işler

  • Su altında çalışmayı gerektiren işler

  • Türk Silahlı Kuvvetleri

  • Sahil Güvenlik Komutanlığı

  • Emniyet- polis- MİT çalışanları

  • İtfaiye ve yangın söndürme işleri

  • Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar

  • TRT’de haber hizmetinde fiilen çalışanlar

  • TBMM yasama organı üyeleri

  • Cumhurbaşkanlığı yardımcıları

  • Bakanlar

  • Ceza İnfaz Kurumu çalışanları

  • İhtiyat pilotları

  • Doktorlar

  • Diş hekimleri

  • Eczacı

  • Ebeler

  • Hasta bakıcı hemşireler

  • Hemşireler

  • Toplum sağlığı teknisyeni

  • Fizyoterapist

  • Odyolog

  • Sağlık fizikçisi

  • Anestezi teknikeri

  • Tıbbi laboratuvar

  • Tıbbı görüntüleme teknisyenleri ve teknikeri

  • Ağız ve diş sağlığı teknikeri

  • Diyaliz teknikeri

  • Fizyoterapi teknikeri

  • Eczane teknikeri

  • Perfüryonist

Bu mesleklerde çalışanlar kişilerin ortalama 60 ila 90 gün arasında yıpranma hakkı bulunuyor. Bu yıpranma haklarını sayesinde vatandaşlar, 3600 sigorta prim gününü doldurmaları durumunda emekli olabiliyorlar.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:45
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