Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! Emeklilikte yeni sistem geliyor

Meclis’ten, EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, yasanın çıkmamasıyla büyük üzüntü yaşadı. SGK primlerini doldurmalarına rağmen yaşları tutmadığı için emekli olamayan vatandaşlar, bu kuralın değişmesini istiyordu ancak istedikleri olmadı. Tam bu noktada emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılan vatandaşlar, dilekçe vererek emekli olabilecek.

Yeni Sistem

EYT yasasının çıkmaması ile mağdur olan vatandaşlara yeni bir müjde geldi. 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılan vatandaş, dilekçe vererek emekli olabilecek. Bütün koşulları sağlayan vatandaşlar, SGK il müdürlüklerine dilekçe vererek, başvuruda bulunabilirler ve emekli olabilirler. İşte istenen detaylar...

Sigorta girişinin, 9 Eylül 1999 tarihinden önce olması gerekiyor.

9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapan kişilerin, 15 yıl yani 3600 prim günü sigortalı olmaları gerekiyor.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında sigorta girişi yapan vatandaşlar da emekli olabiliyor ancak onlar için istenen prim günü farklı.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında sigorta girişi yapan vatandaşlarlardan, 25 yıl yani 4500 prim günü sigortalı olmaları isteniyor.

Neden 1999 girişli olmak gerekiyor?

Emekli olmak için neden 1999 girişli olmak gerekiyor sorusunun cevabını vatandaşlar merak ediyor. Bu tarihin 1999 olmasının sebebi, devletin belirlemesinden kaynaklanıyor. Devlet 1999 yılı ve öncesinde giriş yapmış vatandaşların, 15 yıl yani 3600 prim günü yatması halinde emekli olabileceğini söylüyor. 2000 yılında girmiş vatandaşların ise prim günü 4500 olarak belirlenmiş. Bu şartları karşılayan vatandaşlar, SGK’ya dilekçelerini vererek, emekli olabilirler.

Erken emeklilik, birçok vatandaşın hayali konumunda bulunuyor. 1 yılın bile oldukça önemli olduğu emeklilikte, sigorta girişi geriye çekilerek erken emeklilik söz konusu oluyor. Sigorta girişini öne çekmek, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması ile mümkün oluyor.

Askerlik Borçlanması

Askerlik borçlanması, sigorta girişini, askerlik görevini yaptıktan sonra başlatan vatandaşlar için geçerli. Askerden döndükten sonra sigortalarını başlatmaları halinde, sigorta giriş tarihini öne çekme imkanı bulabilecekler. Sigorta girişini, askere gitmeden önce başlatan vatandaşlar, bu imkandan yararlanamıyor.

Doğum Borçlanması

Sigorta girişi ilk defa doğum sonrası yapılıyorsa, sigorta giriş tarihi öne çekilebilir. Bir kadın doğumdan önce sigorta girişi yaptırmadıysa ve doğumdan sonra sigorta girişini başlatırsa, sigorta giriş tarihini öne çekme imkanı yakalar.

Staj Sigortaları

Staj sigortaları, sigorta başlama tarihi olarak kabul edilmez. Staj yapan vatandaşlar, staj gördükleri dönemde yapılan sigortalar ile erken emekli olabileceğini düşünüyor ama bu durum doğru değil. Staj sigortaları, sigorta başlangıç tarihi olarak ele alınmıyor. Bu yüzden de vatandaşlar, staj sigortalarını kullanamıyor.

Bazı mesleklerde çalışan vatandaşların, çok daha önce emekli olma haklarını bulunuyor. Özellikle ağır ve riskli işler olarak tanımlanan işlerde çalışan vatandaşlar, 43 yaşından önce emekli olabilir. Bu işlerde çalışan kişiler, 3600 prim gününü doldurmaları halinde, emekli olabilirler. Yıpranma payından dolayı 45 mesleğe bu imtiyaz tanınmıştır. İşte o meslekler:

Cam fabrika ve atölyeleri

Kurşun ve arsenik işleri

Cıva üretimi işleri sanayii

Çimento fabrikaları

Kok fabrikalarıyla termik santraller

Alüminyum fabrikaları

Demir ve çelik fabrikaları

Döküm fabrikaları

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

Madencilik- yeraltı işleri

Radyoaktif/radyoiyonizan işler

Su altında çalışmayı gerektiren işler

Türk Silahlı Kuvvetleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet- polis- MİT çalışanları

İtfaiye ve yangın söndürme işleri

Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar

TRT’de haber hizmetinde fiilen çalışanlar

TBMM yasama organı üyeleri

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları

Bakanlar

Ceza İnfaz Kurumu çalışanları

İhtiyat pilotları

Doktorlar

Diş hekimleri

Eczacı

Ebeler

Hasta bakıcı hemşireler

Hemşireler

Toplum sağlığı teknisyeni

Fizyoterapist

Odyolog

Sağlık fizikçisi

Anestezi teknikeri

Tıbbi laboratuvar

Tıbbı görüntüleme teknisyenleri ve teknikeri

Ağız ve diş sağlığı teknikeri

Diyaliz teknikeri

Fizyoterapi teknikeri

Eczane teknikeri

Perfüryonist

Bu mesleklerde çalışanlar kişilerin ortalama 60 ila 90 gün arasında yıpranma hakkı bulunuyor. Bu yıpranma haklarını sayesinde vatandaşlar, 3600 sigorta prim gününü doldurmaları durumunda emekli olabiliyorlar.