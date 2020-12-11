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Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni gelişme var mı? EYT son durum ve EYT hakkında son açıklamalar

Prim gün sürelerini dolduran vatandaşlar emekli olup olamayacaklarını merak ediyorlar. EYT( Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son dakika haberleri nelerdir? EYT’de son durum nedir? Soruları sıklıkla aranmaya başladı…

11 Aralık 2020 Cuma 21:16
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni gelişme var mı? EYT son durum ve EYT hakkında son açıklamalar
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Prim gün ve süreleri dolan fakat yaşlarının dolmaması sebebi ile emekli olamayan vatandaşlarımızın son zamanlarda en çok araştırdıkları konulardan biri oldu EYT( Emeklilikte Yaşa Takılanlar). EYT’de son durum nedir? Detaylar haberimizde…

EYT son durum nedir?

EYT sizlerin de söylemiyle Yaşlılık aylığıdır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilik için yaş sorunu olanların emekli olduktan sonra çalışıyor olduklarını dile getirdi. 48 yaşında olan kişilerin hiçbir yerde yaşlı sayılmadığını söyleyen Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilik konusunda EYT için çalışmaların görüşüldüğünü ifade etti.

Emeklilik sürecinde üç aşama vardır bunlar; sigorta süresi, prim ödeme ve yaş sınırıdır. Bunların hepsinin aynı anda tamamlanmış olması gerekmektedir. Emeklilik sizlerin de söylediği gibi yaşlılık aylığına bağlanma durumudur. Adı üstünde yaşlılık bunu yaşlandığınız zaman yaşınızın geldiği zaman alabilirsiniz. Ülkemizde şu an emekli olmayı bekleyenlerin yaş ortalamaları 48’dir. 48 yaş dünyada yaşlı olarak kabul edilmiyor. Prim ödeyip sigortalarını dolduranlar aşamalar halinde belirlenmiştir. EYT’li emekli olup çalışıyor. Emeklilik konusunda Hazine ve Maliye Bakanımız ile çalışmalar sürdürülüyor.

EYT nedir?

EYT( Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunu 1999 yılında kabul edilen kanun ile gündemde yerini almıştır. Bu 4447 sayılı kanundur. Kanundan önce erkeklerin 25, kadınların ise 20 sigortalılık süreçleri var olup 5 bin günlük prim günün doldurmaları emekli olmaları için yeterliydi. Ama 4447 sayılı kanunun kabul edilmesiyle birlikte emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşa yükseltildi. Aynı zamanda prim günü ise 7 bin güne çıkartıldı. Bunları tamamladığınız durumda emekli olabileceksiniz.



Son Güncelleme: 11.12.2020 21:16
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Anahtar Kelimeler:
EYTPrim4447 Sayılı KanunZehra Zümrüt Selçuk
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