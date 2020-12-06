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Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununda son durumda ne? EYT meclise geldi mi? EYT yasasında son gelişmeler

Yeni yıla az bir zaman kala gündemde Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri de yer alıyor. Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclis’in yeni yasama dönemine geçişi ile birlikte hükümetin bu konuyla ilgili önemli bir adım atmasını umutla bekliyor.

06 Aralık 2020 Pazar 23:29
Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununda son durumda ne? EYT meclise geldi mi? EYT yasasında son gelişmeler
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Milyonlarca insanımız Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında yaşanan son ilerlemeleri merak etmekte. Bu konu hakkında geçen ay Ak Parti Basın Sözcülüğü görevinde olan Ömer Çelik, açıklamaları ile EYT’ lilerin içinde bir heyecan tomurcuklandırmıştı. Bu konu kapsamında duyarlılık ile hareket ettiklerini dile getiren Çelik, “Lakin ülkeye maliyeti bulunuyor.” açıklamasını yapmıştı. Önümüzdeki yeni yasama döneminde bir çok EYT'li hükümetten olumlu adımlar bekliyor.

 

Yeni seneye çok az bir zaman dilimi kalmışken gündeme EYT’liler ile ilgili son gelişmeler yansımaya başladı. Prim günlerini doldurmuş ama henüz daha yaşı gelmemiş olan milyonlarca EYT’li vatandaş, Meclis’in yeni yasama dönemine geçiş adı altında yapacağı yenilikler ile hükümetinde bu konuyla ilgili artık önemli adımlar atması bekleniyor. EYT'liler uzun bir süredir güzel bir haber almayı istiyor.

 

EYT KAPSAMINDA ATILMASI GEREKLİ GÖRÜLEN ADIMLAR

Hükümet tarafından artık EYT’liler için güzel bir adım atılırsa, kadınlar 20 ve erkekler de 25 sene çalışma şartlarına ek olarak 5 bin prim gün ödeme koşullarını da yaparak emekliliklerine kavuşabilecek. Daha öncesinde EYT’liler için Finlandiya modeli masaya yatırılsa da bu görüşmelere şu anlık son verildi ve Finlandiya modeli uzun bir süre daha görüşülmeyecek gibi duruyor. Emeklilik için ise önümüzdeki senede çalışmaların yapılacağı düşünülmekte lakin çalışmaların iyi mi yoksa kötü mü olacağı bilinmemekte.

 

Geçtiğimiz aylarda Ak Parti Basın Sözcüsü olan Ömer Çelik, EYT’lilerle alakalı önemli birkaç açıklama yapmıştı. EYT’ nin ülkeye çok fazla maliyeti olacağını ve bu maliyetin altından kalkılamayacağını dile getiren Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklamalarda bulunuyor. Bu onların sorumluluğu altında olan bir şey değildir. Eğer ortada çözülebilecek bir sorun varsa çözülmektedir.” demişti. Çelik yaptığı açıklamalarda ayrıca; ortada çözemedikleri bir mesele olursa Cumhurbaşkanı başta olarak Ak Partili herkesin dürüst bir şekilde sorunu çözemedik demesine dikkat çekti.

 

EYT PROBLEMİ

Emeklilik işlemlerinde 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde uygulanmakta olan kanunlar neticesinde kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigorta süresini ve 5000 günlük prim koşullarını yerine getirdikten sonra emekliliğe ayrılabiliyordu. Fakat 8 Eylül 1999 tarihi ile bu durum değişti ve kadınlar için 58 ve erkekler için 60 yaşına çıkartıldı. Bu alan için en son 2008 senesinde bir kanun değişikliği yapıldı ve bu değişiklikle birlikte emeklilik yaşı. 2036 senesinden sonra tekrar kademeli bir şekilde arttırılacak ve kadın ile erkekler 2048 senesinde 65 yaşında eşitlenmiş olacak.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:29
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