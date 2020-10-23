Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum 2020

Emeklilikte yaşa takılanlar uzun bir süredir hükümetin yapacağı düzenlemeyi bekliyor. Emeklilik hakkı elde edebilmek için sigorta prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını sağlayan fakat yaş şartını karşılayamayan kişiler EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılmaktadır. 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanlar için yasa geriye dönük işletildiği için düzenleme olması durumunda düzenleme, bu tarihten önce sigortalı olanları kapsayacak.
EYT yasasından kimler yararlanabilir?
Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum
Emeklilikte yaşa takılanlar için oluşturulan kanuni düzenleme ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Ancak AİHM EYT’liler için henüz bir karar vermedi. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.