Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum 2020

Emeklilikte yaşa takılanlar uzun bir süredir hükümetin yapacağı düzenlemeyi bekliyor. Emeklilik hakkı elde edebilmek için sigorta prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını sağlayan fakat yaş şartını karşılayamayan kişiler EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılmaktadır. 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanlar için yasa geriye dönük işletildiği için düzenleme olması durumunda düzenleme, bu tarihten önce sigortalı olanları kapsayacak.

EYT yasasından kimler yararlanabilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum

08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olan kişiler eskiden prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını karşıladıklarında emekli olabiliyorlardı. Ancak 1999 yılında çıkan yasa ile 1999/09 döneminden önce sigorta girişi olanlar için yaş şartı getirildi. Prim günü, sigortalılık süresi gibi şartları sağlayan çalışanlar yaş şartını sağlayamadıkları için ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ olarak adlandırıldı. EYT’liler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimat verildi. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadı.

Emeklilikte yaşa takılanlar için oluşturulan kanuni düzenleme ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Ancak AİHM EYT’liler için henüz bir karar vermedi. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.