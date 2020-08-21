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Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli gelebilir! EYT'de Finlandiya modeli nedir?

Erken emeklilik şansı yakalamak isteyen emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli gelebileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. EYT'de Finlandiya modeli ile erken emekliliğin önü açılabilir.

21 Ağustos 2020 Cuma 16:31
Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli gelebilir! EYT'de Finlandiya modeli nedir?
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Son günlerde sık sık gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar veya EYT’li vatandaşlar söz konusu durumun çözümlenebilmesi için hükümetin durumun çözümlenmesi konusunda harekete geçmesi bekleniyor.  Mevzuya dair çalışmalar ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için görevlendirilen kurulun yaptığı son emek harcamalarına göre EYT’de Finlandiya modeli öne çıkmaktadır.

Finlandiya modeli nedir?

Finlandiya modeli emeklilikte yaş mağduru olanlar için öne çıkan bir çözüm olarak görülmektedir. Modele göre yaştan daha erken emeklilik olduğunda kesintiler yapılmaktadır. Kesintiyi kabul eden vatandaşlara da emekli aylığı bağlanırken, kesintiyi kabul etmeyenler ise yaş şartını sağlamayı beklemektedir.

Yalnızca sistemin işlerlik kazanabilmesi için sistemin tamamının uygun olmasına da dikkat çekilmektedir. Modelin uygulanabilmesinde Finlandiya’daki emeklilik sistemini incelemek gerekmektedir. Finlandiya’da iki farklı emeklilik sistemi bulunmaktadır. İlk sistem iş esaslı emeklilik hakkı olurken işverenler bütün çalışanlarına emeklilik sigortası alıp sigorta primlerini ödemektedir. Kendi işyerine sahip kimselerse sigorta primini belirlenen tutarlarda ödemektedir.


Halk emekliliği olan ikinci yöntemse, emekli olamayacaklar için geliştirilmiş olan bir sistemdir. Bu süreçte primin yeterli olmadığı hallerde veya emek verme süresine dayalı emeklilik maaşları düşükse halk emekliliğinden yararlanılabiliyor. Halk emeklilik tutarının tespit edilmesindeyse bir bireyin Finlandiya’da ne kadar yaşadığı ve Finlandiya’da ne kadar çalıştığı göz önünde bulundurulur.

Kısmi erken emeklilik nedir?

Finlandiya modeline göre 61 yaşını dolduran vatandaşlar yaşlılık emeklilik yaşından ilk etapta kısmi emekli olabiliyor. Bu da erken yaşlılık emekliği olarak adlandırılmaktadır. Normal şartlarda emekli olunduğunda alınacak oranın yüzde 25’i veya yüzde 59’sinin mi ödeneceğine sigortalı karar verir.

Emeklilikte yaşa takılan sayısının artış göstermesi nedeniyle Türkiye için gündeme getirilen Finlandiya modelinin kabul edilebilmesinde toplumun geniş kesimi ile iş dünyası görüşlerinin alınması gerekmektedir.

EYT’de son durum ne?

Prim gün süresini dolduramadıkları için yaş şartını sağlayamayıp emekli olamayan EYT’liler için her geçen gün yeni artışlar yaşanmaktadır. Konuya ilişkin yaşlılık aylığı yaşlı olunduğunda alınmaktadır. Bu nedenle EYT’yi bekleyen vatandaşların averaj yaşı 48’dir. Dünyanın hiçbir ülkesinde 48 yaş emeklilik için yeterli görülmemektedir. Geçtiğimiz yıl emekli nüfus averajı 52 – 53 bandında olurken, bunun 65 yaşa dönmesi de 2048’i bulacak.

Prim ödeme ve sigorta süresine göre kademelendirilen emeklilik durumuna göre EYT’li vatandaşlar emeklilik sonrasında işte çalışmaya devam etmek istemektedir. 48 – 50 yaşlarında verimli dönemde emekli olmayı düşünen vatandaşlarla ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı merak ediliyor. Bu konuda EYT mağduriyetinin ne kadar sürede giderileceğine ilişkin de bilgi verilmemişti.



Son Güncelleme: 21.08.2020 16:36
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