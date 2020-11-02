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Emeklilikte güne takılma durumu nedir? Emeklilikte güne takılmanın sebepleri

Emeklilikte yaşa takılma durumunun yanı sıra emeklilikte güne takılanlara da sıklıkla rastlanmaktadır. Emeklilikte güne takılma yaş dolmasına rağmen prim günlerinin dolmaması durumunda oluşmaktadır.

02 Kasım 2020 Pazartesi 17:06
Emeklilikte güne takılma durumu nedir? Emeklilikte güne takılmanın sebepleri
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Emeklilikte güne takılma durumu sıklıkla konuşulan konulardan birisidir. Emeklilikte güne takılma durumu bir kişinin yaşının dolmasına rağmen prim günlerinin ödenmemesi sebebi ile emekli olamaması durumudur.

Emeklilikte Güne Takılma Nedir?


Emeklilikte güne takılma, emeklilik yaşı dolmuş olmasına rağmen prim günlerinin doldurulmuş olmaması sebebi ile emekli olamama durumudur. Bu kişiler kadınlar için 20 yıl ve erkekler için 25 yıl olan çalışma süresini dolduramamaları sebebi ile oluşmaktadır.

Son zamanlarda uygunlanması hedeflenen esnek çalışma uygulaması da emeklilikte güne takılma durumunu doğurabilmektedir. Esnek çalışma stilinin prim günleri doldurmasını güçleştireceğinden dolayı emeklilikte yaşa takılma durumunu arttıracaktır. Esnek çalışmaya teşvik amacıyla sağlanan vergi ödeme istisnaları bulunmaktadır. Bu kapsamda esnek çalışan kişiler 1 yıl vergi ödemeyecektir. Vergi ödemesi avantajının yanı sıra emeklilik priminin dolmaması sebebi ile esnek çalışmanın dezavantajı bulunmaktadır.

1999 yılı itibari ile çalışanlara 5975 gün prim olması gerekirken 99'dan 2008 arasında çalışanlar için 7000 ve sonrası için ise 7200 gün şartı aranıyor. 



Son Güncelleme: 02.11.2020 17:06
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