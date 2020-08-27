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Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği

Son günlerde gündemden düşmeyen emeklilik konusu yeninden gündeme geldi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik konusunda daha iyi kararların alınması için hükümeti zorluyor. Emekliliğe Finlandiya modeli uygulanabilir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:25
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son yıllarda gündemden düşmüyor. Özellikle emeklilik yaşının uzatılması bu konuyu iyice gündeme soktu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar emeklilik konusunda daha iyi kararların alınması için hükümeti zorluyor. Emekliliğe Finlandiya modeli uygulanabilir. Hükümet bu baskılar yüzünden farklı modeller üzerinde çalışıyor.

Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir?

 Şimdi kadar birçok model üzerine çalışmalar yapılan emeklilik konusunda bugünlerde Finlandiya modeli konuşulmaktadır. Finlandiya modelinde, emeklilik için belirlenen yaştan önce emeklilik söz konusu olursa bir miktar kesinti yapılmaktadır. Kesintiyi kabul eden kişilere hemen emekli aylığı bağlanmaktadır ve emekli edilmektedir. Bu durumu kabul etmeyen kişiler ise yaşını doldurup emekli olabiliyor. Bundan dolayı Finlandiya modeli mağduriyeti ortadan kaldırdığı gibi birçok avantajı da beraberinde getiriyor.


Finlandiya sistemini yürürlüğe sokabilmek için tüm sistemin buna hazır olması gerekmektedir. Modelin uygulamaya alınması için Finlandiya’daki emeklilik sistemine bakmak gerekmektedir. İki emeklilik sisteminin bulunduğu Finlandiya’da iki sistem de birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlamaktadır. İlk sistemde iş esaslı bir emeklilik hakkı vardır. Burada bir girişim sonucunda emeklilik hakkı doğuyor. İşverenler tüm çalışanlarının sigorta primlerini ödemek zorunda kalıyor. Diğerleri ise belirlenen sigorta tutarını kendileri ödemek durumda kalıyorlar.

Halk emekliliği olarak açıklanan ikinci emeklilik yöntemi ise iş esaslı çalışmayanlara yöneliktir. Buna göre çalışanların kazançları primleri ödemeye yetmiyorsa ya da çalışmaları sonrasında emeklilik maaşları çok düşük oluyorsa halk emekliliği denen sistemden yararlanma hakları bulunuyor. Bu emekliliğin durumu ise kişinin Finlandiya’da ne kadar yaşadığı ve çalıştığına bakılarak belirlenmektedir. Ayrıca bu sistem sayesinde Finlandiya'da yaşayan herkesin emekli olması amaçlanıyor.

Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği

Ayrıca Finlandiya modelinde 61 yaşını doldurarak normal emeklilik yaşını dolduran kişilerin bu yaştan önce kısmi emekli olma şansları da oluyor. Normal emekli maaşında alınacak olan miktarın %25 veya %50’sinin nasıl alınması gerektiğine sigortalı olan kişi karar veriyor. Sisteme göre sigortalı kişinin tam gün çalışmaya devam etmesi de sağlanmış oluyor. Bu sayede sigortalı kişi istediği vakitte emekli oluyor. Ancak gerçek emekli olduğunda alacağı maaşı tam olarak alamamaktadır. Ülkemizde emeklilikte yaşa takılanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bundan dolayı çözüm olarak Finlandiya modeli cazip gelmektedir. Bu modelin hayata geçmesi için halktan ve işverenden fikir almak gerekmektedir.

EYT’de Son Durum

Yaş şartını tamamlayamadığı için emekli olamayan vatandaşlarımız emeklilikte yaşa takılmış oluyor. Bu mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Buna göre emekliliğin yaşlılık aylığı olduğu, yaşlılık aylığının yaşlanınca alınacağı söylenmektedir. EYT’lilerin ortalama yaşı ise 48 olduğu düşünüldüğünde dünyanın hiçbir ülkesinde emeklilik yaşının 48 olmadığı söyleniyor. Geçen sene ülkemizde 53-54 yaşlarındaki insanlar emekli oldu. Bu yaşın 65’e kadar çıkabilmesi ancak 2048 senesinde olacak. EYT’liler emekli olup, emekli olduktan sonra da çalışmak istiyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:25
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Anahtar Kelimeler:
#EYT#Emeklilik#Finlandiya Modeli
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