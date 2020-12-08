Emeklilik yaşı nasıl erkene alınır? Emeklilik yaşını erkene alma imkanı

Emekli Olma Yaşı Nasıl Öne Çekilir?

Yapılan mesleki eğitimler kapsamında yapılmış olan çıraklık ve staj sigortalarının emeklilik süresinin kısaltılmasında kullanılması için çalışmalar devam ediyor. Güncel olan fakat emeklilik için katkısı olmayan staj ve çıraklık sigortası, doğum borçlanması yapmış olan kadınlar için ayrı bir imkan oluşmuş durumda. Bundan dolayı kadınların emeklilik yaşlarını öne çekme imkanları bulunuyor.

Pek çok vatandaş staj zamanı yapılan sigortanın, niçin emeklilik sigortası başlangıcı şeklinde kabul edilmediğini merak etmektedirler. Yasalardan haberleri olmayan vatandaşlar, emekli olacakları yaşı staj sigortası başlangıcını da katarak hesaplama yapıyorlar.

Staj Yapmış Olan Kadınlara Avantaj!

Stajyerlik ve çıraklık sigortası olarak yapılan sigorta emekli olmak için sigorta olarak sayılmasa da staj sigortası olan kadınlara ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Çıkarılan yasaya göre kadınların doğum yaptıktan sonra işsiz kalmaları durumunda bur süreyi borçlanmaları mümkündür. Normal şartlarda bu borçlanma normal sigortalı kişiler için olsa da, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınladı genelgede bu borçlanma staj yapmakta olan kadınlar için ayrıcalık tanımaktadır.

Bu genelgede, çocuğu olup daha sonra sigortalı olarak çalışan kadınlar, öğrencilik zamanlarında staj sigortası olarak çalışan kişilerin işe başlamadan önce sigorta borçlanması olmaktadır. Bundan dolayı kadınların emeklilik yaşlarını erkene alma imkanları bulunuyor.

Staj sigortası bulunan kadınlar her bir çocuk için 3 çocuğa kadar 2 yıl süresince sigorta borçlanması imkanından yararlanabiliyorlar. Bu sayede kadınların, 6 yıla kadar sigorta borçlanması mümkündür. Bu haktan yararlanmak için kadının doğumdan sonra ücretsiz izinli olması veya sigortalı olarak çalışmaması gereklidir. Yani doğum iznini bitmesinin ardından normal çalışmasına devam edebilen kişiler, doğum borçlanması hakkından faydalanamıyor.

Emeklilik Yaşını Erkene Çekme Hakkı

Buradaki en önemli şart, kişinin öğrenci olduğu zaman ile ilk defa sigortalı bir işte staj yapmaya başladığı zaman aralığında doğum yapması gereklidir.

Kişinin işe başladığı zaman sigortası devam ederken çocuk sahibi olması, emeklilik yaşına katkı sağlamaktadır. 6 yıllık sigorta borçlanması yapılsa bile, bu borçlanma sadece kişinin prim gününe eklenmektedir. Fakat staj sigortası olarak ilk defa sigortası olan kadınların doğum yapması durumunda meydana gelecek olan borçlanma kişinin prim gün sayısına eklenmesi ile beraber, emeklilik yaşını erkene çekme imkanından yaralanabiliyor.

Borçlanma Maliyeti Ne Kadar?

Borçlanma maliyetini 2019 yılı rakamları ele alarak ortaya çıkan doğum borçlanması için ödenmesi gereken günlük prim tutarı, 27.29 TL olarak belirlenmiştir. Bir çocuk için 2 yıl boyunca borçlanılması halinde bu tutar toplamda 19 bin 650 lira, 3 yıl borçlanma yapılması halinde ise 58 bin 950 lira kişinin prim ödemesi gerekmektedir. Doğum borçlanması hesaplarını e-devlet üzerinden gereken bilgileri girerek, ödenmesi gereken toplam prim tutarı kolaylıkla öğrenilebilir.