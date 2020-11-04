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Emeklilik Gözetim Merkezi'nin amacı nedir? EGM Emeklilere ne gibi imkanlar sağlamaktadır?

Son günlerde merak edilenlerin arasında Emeklilik Gözetim Merkezinin ne işe yaradığı gelmektedir. Emeklilik Gözetim Merkezi adından da anlaşılacağı üzere emeklileri kapsayan bir kuruluştur. Peki Emeklilik Gözetim Merkezi, emeklilere ne gibi bir imkan sağlamaktadır?

04 Kasım 2020 Çarşamba 14:23
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin amacı nedir? EGM Emeklilere ne gibi imkanlar sağlamaktadır?
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Bugünkü yazımızda size emeklilik gözetim merkezinin ne olduğu ve nasıl kullanılacağı hakkında kapsamlı bilgi vermek istiyoruz. Devlet zamanla emeklilik yasalarında ciddi ve farklı adımlar attı. İnsanların dikkatini çeken bunlardan biri olan kişisel emeklilik sisteminin (BES) gerekliliğinde yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum.

Tabi şu anda özel bir şirket kurulduğunu da açıkça söyleyebiliriz. Devletin desteğiyle kurulan bu firmaların, danışmanlık ve özel hizmetlerde insanlara çok ideal seçenekler sunduğu kesin olarak söylenebilir. Şimdi ne olduğu ve avantajları hakkında kapsamlı bilgi edinmeye devam edeceğiz. Emeklilik Gözetim Merkezinin ne işe yaradığını ele alacağız.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Nedir?


Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuş olup, merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre Maliye Bakan Yardımcısının sorumluluk ve yetkisindedir.  

Özel bir şirket olarak kurulan, ancak devletin tüm desteği ve katkıları ile şirket, birçok farklı şekilde avantaj sağlıyor ve özellikle insanların emeklilik planlarını yönetmede çok ideal bir seçenek sunuyor. Artık birçok farklı seçenek analiz edilebilir. Bu özel şirketler tarafından sağlanan ek hizmetlerin tam bir güven verdiği kesin olarak söylenebilir.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Ne İşe Yarar?

Günümüzde emeklilik insanlar için çok önemli faktörlerden biri olarak görülüyor ve neredeyse araştırma konusu. Web sitemizde bu şekilde sizi olabildiğince bilgilendirmeyi umuyoruz. Şirket 2003 yılında kuruldu ve bize birçok farklı seçenek sunuyor. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
  •  Katılımcıların haklarını korumak için emeklilik şirketleri ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerini izlemek,
  • Portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonları ile ilgili faaliyetlerini izlemek ve raporlamak için altyapı oluşturmak,
  • Fon performans izleme ve değerlendirme sistemini yönetmek,
  • İzleme ve teftiş altyapısı oluşturmak ve sonuçlarını yetkili resmi makamlara raporlamak,
  • Bu bilgileri pekiştirmek için kişisel emeklilik hesabı, emeklilik planı, katılımcı ve sözleşme bilgilerini elektronik ortamda saklamak,
  • Kamuoyunu ve katılımcıları bilgilendirmek,
  • İstatistik oluşturmak,
  • Bireysel emeklilik aracılarının tescil ve incelemesine ilişkin işlemleri yürütmek,
  • Hayat sigortası ve diğer sigorta branşları ile ilgili diğer görevleri yapmak,

Kısaca tüm emeklilik süreçlerini izleyen ve size altenatif bilgiler sunan sistemlerle tanınır. Dolayısıyla bugünün en eşsiz seçeneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Emeklilik Gözetim Merkezi fonlarıyla, geleceğinizi tatmin etmek için pek çok farklı somut adım atma fırsatına sahip olduğunuzu unutmayın.



Son Güncelleme: 04.11.2020 14:23
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