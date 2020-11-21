Emeklilik dilekçesi hangi tarihte verilmeli? Emelilik dilekçesi ne zaman verilir?

Emekli olma hayali kuran vatandaşlar emeklilik için gerekli evrakların nasıl düzenleneceğini ve bu belgelerin emekli olma tarihlerinden ne kadar önce verileceğini araştırmaya devam etmektedir. Emeklilik tarihi verilen belgelerin işlenmesi ile doğru orantılı olduğu için vatandaşlar emeklilik için gerekli olan evrakları ne zaman vermeleri gerektiği konusunda araştırmalarına devam etmektedir.

Çalışma sırasında bildirilen maaş kazancının emeklilik dilekçesinde doğru ve güncel olarak SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Güncelleme katsayıları 2008 yılından sonra işleme alındığı için tüketici fiyat endeksi artışlarının tamamı ve gayri safi yurtiçi hasılada yer alan artışların %30’u temel alınarak hesaplama işlemi yapılmaktadır.

Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmelidir?

Emeklilik dilekçesinin verilme tarihi doğru hesaplanmalıdır. 2020 yılında emekli olacaklar için 2019 güncelleme kat sayıları temel alınacaktır ve ocak ayı emekli maaşı belirlenecektir. Yılın ilk altı aylık sürecinde dilekçe verecekler için Ocak ayı maaşlarında zam oranlarında ki artışlarda etkili olacaktır. Yılın ikinci altı aylık sürecinde dilekçe verilirse Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamların tamamı etkili olacaktır.

Buna göre emeklilik dilekçesi ocak ayında verildiğinde2020 TÜFE oranlarına göre maaşlar belirleneceği için emeklilik dilekçesinin Kasım – Aralık aylarında verilmesi daha doğru olacaktır. Ancak, güncelleme katsayılarının Ocak ve Temmuz aylarında yüksek olduğu zamanlarda emeklilik dilekçesinin Ocak ayında verilmesi daha doğru olacaktır. 2020 yılı içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında %6,50, şubat ayında %5,75 olmak üzere toplamda %12,62’lik bir zam yapılmıştır. Ayrıca Merkez Bankası tarafından belirtilen 2020 enflasyon oranlarına göre maaşlarda %12,1’lik bir değişim yaşandı. Bu rakamlar ve zamlar emekli maaşlarında önemlidir.

Emeklilik dilekçesi yıl sonunda mı verilmelidir?

Zam oranlarına bakıldığı zaman emeklilik dilekçeleri 2020 yılında birbirine çok yakındır. Enflasyon değerleri ise yılın son 2 ayında değişiklik göstermezse ocak ayında tüm bu zamlar ve enflasyon katsayıları üzerinden maaşlar hesaplanacaktır. Buna göre 2020 yılı için emeklilik dilekçesinin yıl sonunda veya 2021 başında verilmesi daha doğru olacaktır.