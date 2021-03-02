Emeklilik başvurusu nasıl yapılır, emeklilik başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? 2021 erken emeklilik şartları

Emeklilik başvurusu yapıldıktan sonra ilk olarak en az 15 ay en fazla 3 ay içinde sonuçlanmaktadır. Bir sonraki ay için vatandaş emeklilik maaşını alabilir.

Emekli başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar öncelikle gerekli evrakları tamamlaması gerekmektedir. Bu evraklar vatandaşın sigorta kurumuna göre değişiklik göstermektedir.

4A sigorta kapsamında çalışanlar:

İşten ayrılma belgesi

Gelir vergisinden muaf olduğunu kanıtlayan belgeler

Tahsis ve talep belgesi

4B sigorta kapsamında çalışanlar:

Tahsis ve talep belgesi

4C sigorta kapsamında çalışanlar:

Yerleşim belgesi ve kuruma ait resmi kimliği

Askeri borçları gösteren belgeler (varsa)

Askerliğini kanıtlayan belgeler

Kimlik belgesi

Hangi bankadan emekli maaşı almak istediğini belirten dilekçe

3 adet vesikalık fotoğraf

Tahsis ve talep belgesi

Emekli olmak için şartlar nelerdir?

Emekli olmak için öncelikle prim ödeme gün sayısı, yaş ve sigorta önemlidir. Prim ödeme sayısında maluliyet ve ileri yaş gibi ölüm sigortası dönemindeki gün sayısını belirlemektedir. Yaş faktörü ise emekli olmak için önemli bir diğer faktörler arasında yer almaktadır. Sigortalılık süresi ise ilk çalışmaya başladığı tarihten itibaren ‘emeklilik talebinde’ bulunan kişinin ölüm tarihine kadar kabul edilir.

Kadınlar için 3600 emeklilik şartı nedir?

24 Mayısıs 2002 – 23 Mayısıs 2005 tarihleri arasında, 52 yaşında

24 Mayısıs 2005 – 23 Mayısıs 2008 arasında, 54 yaşında

24 Mayısıs 2008 – 23 Mayısıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında

24 Nisan 2011'den sonra ise 58 yaşında

Erken emekli olmak için belirlenen şartlar nelerdir?

3600 günden emekli olmak isteyen kadınlar özellikle 15 yıl sigortalı şekilde çalışması ve 3.600 prim gününü doldurması gerekmektedir. Belirlenen tarihler ile koşulları tamamlayan çalışan kadınların emeklilik yaşları aşağıda ki gibi olmaktadır.

Erken emekli olmak için öncelikle süre sınırı yer almaktadır. Bu sınır 5 yıl olarak belirlenmiştir. Tehlikeli ve riskli işlerde çalışan birey haklarını kullanmak için hizmet ömrü yine de 5 yılı geçmemektedir.

Silahlı kuvvetler ya da kolluk kuvvetleri gibi görev yapan vatandaşlar için bu süreler 8 yıl olarak belirlenmiştir. Yıpranma hakkında çalışan yeraltı madenlerde çalışan işçiler 1.800 gün çalışması gerekir.

Emeklilik işlemleri nasıl takip edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girerek SGK Evrak Kaydı veya Takibi başlığından girerek başvuru dosyasını takip edebilirsiniz.e-Devlet üzerinden takip etmek için öncelikle e-Devlet şifreniz bulunması gerekmektedir. Hesaba giriş yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik DYS Evrak takibine giderek başvurulan evrakın durumunu öğrenebilirsiniz. Emeklilik başvurusu yapıldıktan sonra e-Devlet ve SGK sayfalarının resmi intenet sitesine girerek haberdar olabilirsiniz.