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Emekliliğe kavuşamayan kişilere devletten 2.135 TL maaş

Emekli olamayan kişilere devlet tarafından maaş müjdesi! 65 yaş aylığını alabilmek için gerekli koşullar nelerdir? Kimler bu ödenekten yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl ilerlemektedir? Maaştan engelli olan vatandaşlarda yararlanabilmekte midir? Maaştan yararlanabilmek için lazım olan evraklar ve tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 21:18
Emekliliğe kavuşamayan kişilere devletten 2.135 TL maaş
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Emekliliğe kavuşamayanlara 2135 Türk Lirası ödeme imkânı halen vatandaşlar tarafından derinlemesine inceleniyor. Emekli olmayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için pek çok kişinin bilmediği iki ödeme nedeniyle ayda 2.135 lira almak mümkün. Peki bu ödemeler için başvuru koşulları nelerdir? 65 yaş üstü vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeler çerçevesinde, bu ödeme 2022 emekli maaşı olarak da bilinir maddi desteğe ihtiyaç duyan birçok vatandaşa yardım sağlıyor. 65 yaş üstü bir emekli maaşı almak için bazı şartların sağlanması çok önemlidir.

Yaşlılık Aylığının Yanı Sıra Evde Bakım Desteği Ödemesi de Var!

Aylık ücretin% 50 veya daha fazlasını engellilerin evde bakımına ödeyin. Ödeme tutarı 1.460,71 TL olarak belirlendi. Bu destekten yararlanabilmek için hane halkının gelirinin 1.402 TL'nin altında olması gerekmektedir. Bu ödemeyi alabilmek için herhangi bir sosyal güvencesi olmayan 65 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Dolayısıyla pek çok kişinin bilmediği iki ödeme toplamı üzerinden 2135 TL sürekli olarak alınabilmektedir.

65 Yaş Aylığına Başvuru Nasıl Yapılır?

65 yaşındaki emeklilik başvurusu, kişinin ikametgah adresi ile ilişkili bölge kaymakamlığı aracılığıyla yapılır. T.C. kimlik numaralarıyla bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kimlik belgeleri ile başvururlar. Bireyin sağlığı kişisel başvuru için uygun değilse, vasi başvuruda bulunmalı ve başvuru sürecinde vasinin kararı yetkili bir mahkeme tarafından belgelenmelidir. Soruşturma sonucunun olumlu olması durumunda kişinin iletişim numarası SMS ile bildirilecektir.

65 Yaş Aylığı Ne Kadardır? Nereden Alınır?

65 yaşındaki emekli maaşının ödeme tutarı, her yıl belirlenen asgari ücrete göre hesaplanır. 65 yaşındaki emekli maaşına 2019 yılında aylık 637 lira verilecek ve bu 2020 enflasyon oranında artacak. Dolayısıyla 2020 yılında 65 yaşındaki emeklilik maaşı 673 TL'ye güncellenecek. 65 yaşındaki emekli maaşının ilk ödemesi konutları kendilerine bağlı olan Ziraat Bankası şubelerine yapıldı. Ziraat Bankası'nın ikamet adresinin yakınında şubesi yoksa PTT şubesinden maaş alabilirsiniz.

65 Yaş Aylığı Nedir? Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı, dul veya yetim aylığı altında veya 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için emekli aylığı ödenen işlerden herhangi bir gelir alamayabilir. 65 yaş emekli maaşından yararlanma koşulları, ilgili mevzuata göre belirlenir. Bireylerin SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi olmamalıdır. 65 yaşında ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Aylık gelir belirlendikten sonra hesaplanan kişi başına gelir asgari ücretin 1 / 3'ünden az olmalıdır. 2020 yılı için bu limit 701 TL olarak belirlendi. Kısa veya uzun vadeli sigorta branşlarının primleri, bireyler adına sosyal güvenlik kurumlarına ödenmemelidir. Sabit gelirin olmaması önemli bir ayrıntıdır. Nafaka, ölüm ve yetim aylığı alanlar bu haktan yararlanamaz. Sertifika başvurusunda yerel yönetimin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yararlanmanın daha avantajlı olduğu söylenebilir.

Yaşlılık Aylığına Ek Evde Bakım Desteği de Verilir


% 50 ve üzeri engelli yaşlılar için evde bakım desteği kapsamında aylık 1.460,71 Türk Lirası ödeme. Ailede yaşayanların kişi başına düşen geliri 1.402 TL'nin altında ise vasiye evde bakım desteği ödenecektir.

Emekli Olamayana da Maaş! İşte 65 Yaş Aylığı ile İlgili Bilmeniz Gerekenler.

İlk şart 65 yaşında. Sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir gelir veya aylık gelir elde edilmemelidir.

Nereye Başvuru Yapılmalı?

Başvurular her ay ikamet ettikleri yerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılmalıdır. Başvuru şahsen veya yazılı olarak yapılmalıdır.

Başvuru Kaç Günde Sonuçlanır?

65 yaşındaki emekli maaşı için başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde işlem tamamlanmalıdır. Yani 65 yaşındaki emekli maaşının uzun sürmesi beklenmiyor.

Emekliler Alabilir mi?

Hayır. 65 yaşındaki emekli aylığı için şartlı olarak emekli aylığı, maluliyet aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya kalıcı iş göremezlik geliri kabul etmeyin. Gelir 701 TL'yi geçmemelidir.

Muhtaçlık Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlıların kendilerinin ve eşlerinin gelirleri, servetleri ve giderleri ile bakım yükümlülükleri dikkate alınmalıdır. Buna göre; kişi başına düşen gelir 701 liranın altında ise aylık olarak ödenecek. Eşin ve başvuru sahibinin gelirleri toplamı 1.218 Türk Lirasını aşarsa emekli aylığı ödenmez.

Ödemeler Hangi Tarihte Yapılır?

Son doğum tarihi sayısı 0-5 arası 5, 1-6 arası 6, 2-7 arası 7, 3-8 ile 9 arası 4-9 arası olan kişiler ayın 9’unda ödemeyi almaktadır.

Adres Değişirse Aylık Kesilir mi?

Evet. Ancak yeni adresini 1 yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak bildirmesi gerekiyor. Değerlendirmeden emekli maaşı almaya devam etme koşulları devam ederse, aylık kesintiler geri getirilecektir.

Engellilere de Yardım Yapılıyor mu?

Evet. 2022 emekliliği kapsamında engellilere de ödeme yapılmaktadır. Engellilik aylığından yararlanmak isteyenler için bildirim oranı en az% 40 olmalıdır. 65 yaş üstü kişiler en az% 70 engelli olmalıdır.



Son Güncelleme: 24.10.2020 21:18
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Anahtar Kelimeler:
EmekliMaaşDevletÖdenek
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