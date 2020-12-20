Emeklilere sıfır faizli ( faizsiz ) kredi veren bankalar

Emekli vatandaşları maddi anlamda rahatlatmak üzere birçok banka faizsiz kredi imkanı sunuyor. Çıkan son düzenlemelerle emekliler maaşlarının 10 katına kadar kredi çekebilme fırsatı yakalıyor. Bankalar müşteri ağını genişletmek için ara ara emeklilere sıfır faizli kredi kampanyaları yapıyor.

Emeklilere sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri?

Günümüzde birçok kişi geçim sıkıntısı sebebiyle bankalara kredi talebinde bulunuyor. Bunların en başından da emekliler geliyor. Bu yüzden bazı bankalar emeklileri bir nebze rahatlatmak için sıfır faizli kredi imkanları sunuyor. Faizsiz kredi veren bazı bankalar şöyle;

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- Türkiye Finans Katılım Bankası

- Vakıf Katılım Bankası

- Ziraat Katılım Bankası

Denizbank

Fibabanka

Dosaya ve sigorta ücreti almayan Denizbank müşterilerine 1000 TL faizsiz kredi veriyor. Yalnızca bu imkandan faydalanmak için bir mevduat hesabı açtırmak ve 2 adet otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekiyor. 12 ay vadeli verilen krediyi ayda 83 TL tutarında ödeyebilrisiniz.

Emeklilere 0 faizli kredi veren bir diğer banka olan Fibabanka müşterilerine üç bin TL faizsiz kredi veriyor. Banka krediyi 12 ay veya 18 ay vade şeklinde veriyor.

Albaraka Türk

Üst sınırı 20.000 TL ‘ye kadar faizsiz kredi veren Albaraka Türk, 12 ay vadeli verdiği kredilerde tahsi ücreti ve ferdi kaza sigorta primi kesintisi yapıyor.

Ziraat Bankası

Mümkün olduğunca düşük oranlarda faizli kredi veren Ziraat Bankası, maaşlarını kendinden alan müşterilerine 0.98 oranında kredi imkanı sağlıyor. Halk Bankası da bu şekilde müşterilerine kredi veriyor.

Emekliye faizsiz kredi başvuruları nelerdir?

Bankaların emeklilerden istedikleri belgeler değişebiliyor. Genel olarak istenilen belgeler şöyle;

-Kredi sicilinin temiz olması

-Kişi hakkında yasal takip başlamamış olması

-İpotek verecek kişiler için evli ise eşinin yazılı izni

-Kredinin aylık ödemesi kişinin maaşının yüzde 70 oranını aşmaması