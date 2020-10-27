Emeklilere 355 TL zam kapıda! İntibak zammı ile neler değişecek?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yapılacak intibak ödemesini bekliyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ederken, 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağkur’lular ise 2000’den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri içinde yapılmasını bekliyor.

Emeklilere 355 TL zam müjdesi

Memur emeklilerinin intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri yapılırken Memur-Sen tarafından tekrar gündeme getirildi. Eğer intibak talebi hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı maaş farkı ek ödeme ile eşitlenecek. Maaşı düşük olan emeklilere ise aradaki ücret farkı kadar ödeme yapılacak.

SSK ve Bağkur emeklilerinin talebi onaylanırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı ilk intibak düzenlemesinde olduğu gibi 50 ila 355 lira arasında zamlanacak. Türkiye Emekliler Deneği ise intibak düzenlemesinin faaliyete geçirilmesi ile 5 milyon emeklinin bu zamdan faydalanabileceğini açıkladı.

İntibak düzenlemesi ile neler değişecek?

-Taban emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi durumunda, emeklilere her ay ek ödeme dahil 2 bin 324 lira ödeme yapılacak.

-Sağlık alanındaki ek ödemelerin kaldırılmasıyla emekli maaşından sağlık için kesinti yapılmayacak.

-Ek ödeme oranının değişmesi halinde, emekliler her ay net maaşının %4-5’i yerine %8-10’u arasında ödeme alacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşında oran %8 olur ise 255, %10 olur ise 382 lira artış olacak.

-İntibak düzenlemesi yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liralık zam yapılacak.