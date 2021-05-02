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Emekliler banka ve ATM'lerden maaş çekmek için dışarıya çıkabilir mi? Emekliye ATM'ye gitmek serbest mi?

Salgınla mücadele kapsamında getirilen tam kapanma yasakları ile ilgili vatandaşlarımızın nelerin yasak, nelerinde yasak olmadığını merak etmeye başladı. Emekli vatandaşlarımız kapanma döneminde ATM'ye gidebilecek mi? Emekliler ATM veya bankalardan maaşlarını çekmek için dışarı çıkabilecek mi? Emekliler için ATM gitmeleri için bir serbestlik var mı? İşte ayrıntılar.

02 Mayıs 2021 Pazar 23:17
Emekliler banka ve ATM'lerden maaş çekmek için dışarıya çıkabilir mi? Emekliye ATM'ye gitmek serbest mi?
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İngiliz mutasyonun ülkemizde hızla yayılmasından sonra artan vakalar neticesinde olağan artışı önlemek için ülke olarak tam kapanmaya gittik ve bayram sonuna kadar tam kapanacağız. Tam kapanma sürecinde emekli olan vatandaşlarımız maaşlarını çekmek için atm veya bankaya gidebilecekler mi? Bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım. İşte ayrıntılar.

İçişleri Bakanlığı tarafından genel soru cevap açıklamasında şu konulara yer verildi;

Sigorta ve expertizler tam kapanma döneminde sokağa çıkabilecekler mi? Bakanlıktan tarafından bu soruya verilen cevapta sokağı çıkmamaları gerektiği yönünde. Bu işletmeler bu dönemde herhangi bir faaliyette bulanamayacaklar.

Eğer ki bir kaza olursa o zaman ana sigorta şirketi tarafından görev kağıdı düzenlenirse sokağa çıkanilecek işini görüp evine geri dönecek. Valilik ve kaymakamlıklara ise görev kağıdının bir öneği mutlaka gönderilmelidir.

Diğer en çok sorulardan biri olan ise tarımsal amaçlı araçların ve oto tamircilerin bu tam kapanma döneminde açık olup olmayacağı. Bakanlık bu soruya ise şu cevabı verdi; 

Tarımsal amaçlı tamir ve oto tamircileri bu dönemde sokağa çıkma muafında değiller. Bu işletmeler tamamen kapalı olacak. Ancak kaymakam ve kolluk kuvvetlerine bildirmek suretiyle arızanın mahiyetne göre iş görülene kadar açık olabilecekler.

Ayın 3'ü ila 5'i arasında çekilecek olan emekli maaşlarını çekebilmek için emekliler sokağa çıkabilecekler mi? Bakanlık bu soruya ise şu cevabı verdi; Maaşlarını hangi gün çekecekse ve bankalar tarafından belirlenen ödeme takvimine göre en yakın ATM ve şubeye emekliler gidebilecekler ama evlerine hemen geri dönüş sağlayacaklardır.

Maaş ve ikramiye ödemelerinde ise mutlaka ama mutlaka mesafe ve temizliğe ve maskeye dikkat edilecek. 

PTT kart sahibi engelliler ve bakıma muhtaç olanlara ise PTT görevlileri aracılığı ile ödeme yapılacak ama bunların dışında olan sosyal destek ödemesi olacak yaklaşık sekiz yüz bin vatandaşın ödemesi de evlerinde gerçekleştirilecek. 

Sokak hayvanlarını besleyenler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Bu önemli sorunun cevabını ise hayvanseverler merak ediyor. Bakanlık bu soruya ise şu net cevabı verdi; Sokak hayvanlarını besleyenler ikameti ile besleyeceği güzergahı arasında gidip gelerek hayvanları beslyebilecekler. Arabalarında mamaları göstererek kolluk kuvvetlerine hayvan beslemeye rahatça gidebilecekler.

Basın karı sahipleri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar. Bu kart sahipleri şehirlerarası yolculukta rahatça yapabilecekler. Yürüttükleri hizmet açısından böyle bir karar alındı. 

Arıcılık faaliyetlerinde bulunan ve gezginci olarak şehirlerarası yolculuk yapmak zorunda olan arıcılar ise araçlarını yola çıkmadan dezenfekte ederek ve gerekli kurallar uyarak şehirlerarası yolculuk yapabilecekler.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan kişilerin iller arası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt belgesi ile sevk belgesi almaları gerekmektedir.

Aynı şehir içinde hareklet edecek olan arıcılar ise sadece aks belgesi ile seyahat edecekler. At yarışı organizasyonlarına katılacak olanlar ise nasıl seyehat edecekler?

Bu soruya ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilen cevap ise şöyle; Türkiye Jokey Kulübü tarafından sadece zorunlu durumlar için düzenlenecek olan görev belgesi ile seyahat edecekler. At sahipleri. jokeyler, antrönerler ve seyisler bu belge ile yasaklardan muaf olacaklar.

 

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 23:17
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Anahtar Kelimeler:
EmekliATMBankaMaaş çekme
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