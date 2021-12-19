İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Emekli olamayan kişilerin SGK prim iadesi yapılır mı?

Emekli olamayanlara SGK primleri iade edilecek mi? Sigortalı ve düzenli sosyal güvenlik primi ödeyen vatandaşlar, dilerlerse emeklilik hakkından vazgeçerler veya emekli olamayacakları takdirde o tarihe kadar yatırılan SGK primlerinin iadesini talep edebilirler. Bu gereksinimler, SGK tarafından uygun görülen koşullar altında kabul edilebilmektedir. Detaylar haberimizde...

19 Aralık 2021 Pazar 11:11
Emekli olamayan kişilerin SGK prim iadesi yapılır mı?
Takip Et:

Primler, farklı sigorta alanlarında SGK ve işveren ile yaptıkları sözleşme kapsamından farklı oranlarda ödendiğinden, iade başvurusu yapılırken başka koşullar ileri sürülebilir. Unutulmamalıdır ki, sigortalı bir çalışan sadece kendisi için ödediği emeklilik primlerini geri alma hakkına sahiptir. Kuruma yapılan SGK prim iadesine ilişkin başvuruların SGK tarafından değerlendirilip onaylanmasından sonra SGK prim iade işlemleri tamamlanır ve taraflara ödeme yapılır.

SGK prim iadesi nedir?

SGK'ya göre sigortalının çalışma koşulları sosyal güvenlik hakları, yönetmelikler ve iş kanunlarına tabidir. SGK, sigortalı olarak iki farklı işi aynı anda yapmanıza engel değildir. Ancak bu gibi durumlarda, emekliliğe hak kazanmanızı sağlayacak asgari katkı payından daha fazlasını ödeyebilirsiniz. Çalışanın SGK'dan fazla ödeme talep etme hakkı vardır. SGK priminin geri ödenmesi talep edilen prim tutarı kadardır. SGK prim iadesi geri ödenmesi talebinde bulunulan fazla ödenen prim tutarına tekabül etmektedir. Bu özel durumun dışında şu şartlarda SGK prim iadeleri talep edilebilmektedir:

  • Sigortalı, bir işte çalışsa ve ödemesi gereken prim tutarından fazlasını ödese dahi, primin asgari tutarını aşan kısmın geri ödenmesini isteyebilir.
  • SGK tarafından alınan sigorta primlerinin fazla ödenen ve emekli maaşına bağlanamayan kısmı iade edilebilir.
  • Sosyal sağlık hakları için ödenen primler iade edilmez. Sadece sigortalı tarafından ödenen ve kurum tarafından ödenen primler geri ödenir.
  • Sigortalı işçi, yaşamı boyunca belirli bir miktar emeklilik katkı payı ödemiş ancak bu süreden sonra çalışamayacak durumdaysa ve çalışma hakkına sahip değilse, SGK bu primleri geri alma hakkına sahiptir.
  • Sigortalının ölümü halinde ödediği sigorta primleri, yaşlılık ve ölüm halinde prim tutarı ile birlikte mirasçı olarak bıraktığı kişiye iade edilir.

SGK iade işlemi için Sosyal Sigortalar Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. SGK prim iadelerinde faiz almaz ve kurum tarafından hizmet alınamaz. Bu nedenle mevcut satın alma gücü ve enflasyon rakamlarına göre güncelleme yapılarak ödeme yapılır. Mevcut yeni tutar herhangi bir faizden daha aleyhte olacağından önce başvurmanızda fayda var.

Emekli olamayanlar SGK prim iadesi için nasıl başvuru yapar?

Koşulları sağlayan veya uygun olduğuna inanan sigortalılar, emekli olamazlarsa alacakları SGK primleri için kendileri adına yazılı olarak başvuruda bulunmalıdır. İstisnai olarak sigortalının vefatı halinde, geri ödenecek katkı payı tutarı kurum tarafından hesaplanarak ölenin varisine kalan ödemelere ekleneceğinden herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Sigortalının ikamet ettiği yerdeki en yakın il / ilçe SGK müdürlüğüne gitmesi veya SGK prim iadesi için kuruma yazılı olarak başvurması gerekir. Bu nedenle başvuru yapılmaması durumunda SGK primi kurum tarafından otomatik olarak geri ödenmeyecektir. Şu ana kadar ödenen primlere ait gerekli belgeler ve kayıtlar büyük ihtimalle kurumdaki sistemde gözükecektir ancak değişiklik ya da ek olması durumunda da belgelerin yanınızda olmasında fayda vardır. Başvuruyu inceledikten sonra kurum incelemeye başlar. Başvuruda bulunmanız ve SGK prim iadesine hak kazanmanız durumunda, anlaşmalı olduğunuz bankalardan veya kurum tarafından onaylandıktan sonra doğrudan kurumun muhasebe departmanından iade alabilirsiniz.


Son Güncelleme: 19.12.2021 11:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKPrimIadeEmekli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK prim borçlarını ödemeyenlere verilen cezalar hangileri?
SGK prim borçlarını ödemeyenlere verilen cezalar hangileri?
Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet desteği
Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet desteği
Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Amire saygısızlık tutanak örneği
Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Amire saygısızlık tutanak örneği
20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?
20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?
Arabuluculuk sonrasında dava açama süresi ne kadardır? Arabuluculuktan sonra dava açma sürelerine dikkat!
Arabuluculuk sonrasında dava açama süresi ne kadardır? Arabuluculuktan sonra dava açma sürelerine dikkat!
Kuru Soğan nasıl yetiştirilir? Kuru Soğan yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Kuru Soğan nasıl yetiştirilir? Kuru Soğan yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Cinderella film konusu nedir ? Cinderella film hakkında yorumlar
Emekli olamayan kişilerin SGK prim iadesi yapılır mı?
Netflix üyelik iptali nasıl gerçekleştirilir?
Threesome dizisinin konusu nedir? Threesome yorumu ve oyuncuları
SGK prim borçlarını ödemeyenlere verilen cezalar hangileri?
Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet desteği
Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Amire saygısızlık tutanak örneği
Miss Bala filmi konusu nedir ?Filmin oyuncu kadrosu
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Mantı Ustası maaşları ne kadardır? Mantı ustası ne iş yapar?
Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Tiktok'tan en çok para kazanan fenomenler
Squid Game ödülü 45.6 milyar Won ne kadar, kaç TL yapıyor? 1 Won kaç TL'dir? Won hangi ülkenin para birimidir?
Microsoft Windows 10X projesini durdurduğunu açıkladı
BBC One'dan yeni mini dizi: Vigil'in konusu nedir ?
BAĞ-KUR'lu olan biri sigortalı olarak çalışabilir mi?
Şekerbank kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?
Can Çıkar Huy Çıkmaz filminin konusu nedir?
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.