Emekli olamayan kişilerin SGK prim iadesi yapılır mı?

Primler, farklı sigorta alanlarında SGK ve işveren ile yaptıkları sözleşme kapsamından farklı oranlarda ödendiğinden, iade başvurusu yapılırken başka koşullar ileri sürülebilir. Unutulmamalıdır ki, sigortalı bir çalışan sadece kendisi için ödediği emeklilik primlerini geri alma hakkına sahiptir. Kuruma yapılan SGK prim iadesine ilişkin başvuruların SGK tarafından değerlendirilip onaylanmasından sonra SGK prim iade işlemleri tamamlanır ve taraflara ödeme yapılır.

SGK prim iadesi nedir?

SGK'ya göre sigortalının çalışma koşulları sosyal güvenlik hakları, yönetmelikler ve iş kanunlarına tabidir. SGK, sigortalı olarak iki farklı işi aynı anda yapmanıza engel değildir. Ancak bu gibi durumlarda, emekliliğe hak kazanmanızı sağlayacak asgari katkı payından daha fazlasını ödeyebilirsiniz. Çalışanın SGK'dan fazla ödeme talep etme hakkı vardır. SGK priminin geri ödenmesi talep edilen prim tutarı kadardır. SGK prim iadesi geri ödenmesi talebinde bulunulan fazla ödenen prim tutarına tekabül etmektedir. Bu özel durumun dışında şu şartlarda SGK prim iadeleri talep edilebilmektedir:

Sigortalı, bir işte çalışsa ve ödemesi gereken prim tutarından fazlasını ödese dahi, primin asgari tutarını aşan kısmın geri ödenmesini isteyebilir.

SGK tarafından alınan sigorta primlerinin fazla ödenen ve emekli maaşına bağlanamayan kısmı iade edilebilir.

Sosyal sağlık hakları için ödenen primler iade edilmez. Sadece sigortalı tarafından ödenen ve kurum tarafından ödenen primler geri ödenir.

Sigortalı işçi, yaşamı boyunca belirli bir miktar emeklilik katkı payı ödemiş ancak bu süreden sonra çalışamayacak durumdaysa ve çalışma hakkına sahip değilse, SGK bu primleri geri alma hakkına sahiptir.

Sigortalının ölümü halinde ödediği sigorta primleri, yaşlılık ve ölüm halinde prim tutarı ile birlikte mirasçı olarak bıraktığı kişiye iade edilir.

SGK iade işlemi için Sosyal Sigortalar Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. SGK prim iadelerinde faiz almaz ve kurum tarafından hizmet alınamaz. Bu nedenle mevcut satın alma gücü ve enflasyon rakamlarına göre güncelleme yapılarak ödeme yapılır. Mevcut yeni tutar herhangi bir faizden daha aleyhte olacağından önce başvurmanızda fayda var.

Emekli olamayanlar SGK prim iadesi için nasıl başvuru yapar?

Koşulları sağlayan veya uygun olduğuna inanan sigortalılar, emekli olamazlarsa alacakları SGK primleri için kendileri adına yazılı olarak başvuruda bulunmalıdır. İstisnai olarak sigortalının vefatı halinde, geri ödenecek katkı payı tutarı kurum tarafından hesaplanarak ölenin varisine kalan ödemelere ekleneceğinden herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Sigortalının ikamet ettiği yerdeki en yakın il / ilçe SGK müdürlüğüne gitmesi veya SGK prim iadesi için kuruma yazılı olarak başvurması gerekir. Bu nedenle başvuru yapılmaması durumunda SGK primi kurum tarafından otomatik olarak geri ödenmeyecektir. Şu ana kadar ödenen primlere ait gerekli belgeler ve kayıtlar büyük ihtimalle kurumdaki sistemde gözükecektir ancak değişiklik ya da ek olması durumunda da belgelerin yanınızda olmasında fayda vardır. Başvuruyu inceledikten sonra kurum incelemeye başlar. Başvuruda bulunmanız ve SGK prim iadesine hak kazanmanız durumunda, anlaşmalı olduğunuz bankalardan veya kurum tarafından onaylandıktan sonra doğrudan kurumun muhasebe departmanından iade alabilirsiniz.