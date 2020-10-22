Emekli öğretmenler mesleğine devam etmesi durumunda maaşında kesinti yaşanır mı?

Emekliler Ücretli Öğretmen Olabilir mi?

Bu konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı İdare ve Öğretmenler Daire Başkanlığı'nın ders ve ek ders saatler ile ilgili kararına göre emeklilerin maaşlı öğretmen olmalarına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili okullarda öğretmen sıkıntısı varsa emekliler haftada 30 saatten fazla ücretli öğretmen olarak çalışabilirler. Bu karar kapsamında emekli öğretmenler için ücretli öğretim hakları oluşturulacak. Emekli öğretmenler sadece emekli öğretmenler değil, aynı zamanda İlişkiler Bölümü'nden mezun olup eğitim sertifikası almış ancak daha önce öğretmenlik yapmamış olanların tümü emekli öğretmen olabilir.

Emeklilerin öğretmenlik yapabilecekleri alanlar okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Ödenen öğretim ücretleri, diğer ücretli öğretmenler için de geçerli koşullardır. Buna göre, katıldığı ders sayısına göre öğretmenden ücret ödenecektir. Benzer şekilde, öğretmenlerin az ya da çok ders almalarını şart koşmak imkansızdır. Öğrenciler okulun gerektirdiği derslere katılabileceklerdir. Bu durumda, emeklilerin ücretli öğretmen olarak hizmet vermesi durumunda emekli maaşının kesilip kesilmeyeceğini merak konusu oldu.

Emekli, Ücretli Öğretmenliği Nasıl Yapabilir?

Emekli Aylığından Kesinti Yapılmaz

Genellikle kamu kurum ve kuruluşlarında emekliler açıktan atanamazlar. Yani emekliler kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmamaktadır. Sermayesi% 50'yi geçen kamu kurumlarında aynı şekilde çalışamazlar. Ancak, emekli olabilecekleri ve emeklilik kesintisi olmadan çalışabilecekleri farklı iş kolları vardır. Ücretli öğrenim gibi stajlar için özel hükümler geçerlidir. Ücretli eğitim için yaş sınırı olan yaş sınırının altındaki kişiler, öğrenim ücretleri için her sınıf ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında çalışabilirler. Üniversitelerde çalışan kişiler için yaş sınırlaması yoktur. Bu kapsam aynı zamanda ücretli emeklileri de kapsar.

Emeklilerin maaşlı öğretmen olarak çalışmaları için ilgili mevzuat kapsamında yasal engel yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı da buna izin veriyor ve birçok emekli öğretmen artık ücretli öğretmen olarak çalışıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu da bu konuda bir karaname çıkardı. Emekliler randevu ile kamu kurumlarında çalışamazken, ÖBS, ücretli öğretmen atamalarını içermediğinden ve geçici bir zorunluluk olduğundan bu durumu bir randevu olarak değerlendirmez. Bildiğiniz gibi ücretli öğretmenler eğitim kurumları ile yaptıkları sözleşme kapsamında çalışmaktadır. Girilen ders sayısı için ücret alınır. Emeklilerin çalışma koşulları da bu şekilde belirlenir. Bu nedenle emekli maaşı düşülemez.

Öte yandan, ücretli öğretmen emekli maaşlarındaki artışa hiçbir katkı sağlamaz, çünkü emekliler önceki işlerine göre emekli maaşı alırlar. Ücretli öğretime ek iş denir, bu nedenle ilgili dönem boyunca ek iş olarak kabul edilir. SGK'ya göre, bir kişinin sağlığı veya diğer hakları emeklilikten sonra da aktif olduğu için, emekli maaşlı öğretmenlerin başka hakları yoktur. Öte yandan, işe alım gününde il milli eğitim veya e-devlet departmanı aracılığıyla ücretli öğretmenliğe başvurabilirsiniz.