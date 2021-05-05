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emekli öğretmenler aynı gün ikinci doz aşılarını oldu

Amasya’da emekli öğretmenler aynı gün ikinci doz aşılarını oldu. Taşova ilçesinde yaşayan emekli Karıkoca aynı gün ikinci doz koronavirüs aşısı oldular.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:19
emekli öğretmenler aynı gün ikinci doz aşılarını oldu
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Amasya’da koronavirüs aşısı konusunda bir ilk yaşandı. Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan emekli karı koca Rafet Öztürk ile Fevziye Öztürk, aynı gün ikinci doz koronavirüs aşısı oldular. 38 yıldır öğretmenlik yapan Rafet Öztürk ile, 25 yıllık öğretmenlik yapan karısı Fevziye Öztürk, randevu tarihlerinin aynı tarihe denk gelmesinden dolayı aynı gün ikinci göz koronavirüs aşısı oldular.

Öztürk, aşılamadan sonra aşı oldukları için mutlu olduklarını ve herkesin aşı olmasını istediklerini ifade etti. Kimsenin koronavirüs yüzünden ölmesini istemiyorlar. En kısa sürede herkesin aşı olmasını ve hem dünyanın hem de Türkiye’nin bir an önce bu illetten kurtulmaları dileklerinde bulundular. Bu tesadüf Türkiye genelinde ilk kez yaşandı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:19
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Anahtar Kelimeler:
AmasyaTaşova
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