Emekli memur başka işte çalışabilir mi?

Memurların ek gelir etmek için farklı işlerde çalışmak istemeleri araştırmalara neden oluyor. Pek çok devlet memuru yönetmeliklere bakarak memurların hangi işlerde çalışabileceğini ve çalışması durumunda memurluğunda sıkıntı yaşanmayacağı merak ediliyor.

Memurlar farklı işlerde çalışabilirler mi?

Devlet memurları yönetmeliği kapsamında kamu personelleri tacir, esnaf gibi iş kollarında çalışamazlar. Yine aynı şekilde ticari meslekler ve sanayi alanlarında da iş yapamazlar. Bazı meslekler bu durumun dışında tutulurken memurların hangi meslek kollarında çalışabileceğini merak ediyorlar.

Memurların sıklıkla araştırdığı konulardan bir tanesi şirketlerde ortaklık alınıp alınamayacağıdır. Devlet memurları yönetmeliğinde anonim veya limited şirketlerine ortak olunup olunamayacağı ile ilgili sorun yoktur. Buna göre devlet memurları ortak olarak girdikleri şirketin yönetimini eline almadığı ve denetimlerde bulunmadığı sürece şirketlere ortak olabilir.

Ücretli ders verilebilir mi?

Memurların yapacağı diğer işler nelerdir?

Öğretmenlerin de devlet memuru sayılmaları nedeni ile pek çok öğretmen öğretmenlik yaptığı saatler dışında öğrencilerden direkt olarak ücretle ders verip veremeyeceği de merak edilenler arasında yerini aldı. Öğretmenlerin yönetmeliklerine göre haftalık görev aldıkları süre içerisinde 10 saati geçmeyecek şekilde özel ders verilmesinde sıkıntı yoktur. Aynı zamanda mesai saatleri dışında özel eğitim kurumlarında da öğretmenlik yapılabilmektedir.

Devlet memurlarının kar ve kazanç elde edebilecekleri alım satımlarına da izin verilmemektedir. Özellikle kozmetik ürünlerinin satışı gibi konularda memurlara yasak getirilirken memur çocukları da bu tip işleri yaparsa devlet tarafından verilen aile yardım ödeneğinde kesintiye gidilmektedir.

Son dönemlerde ise memurlar tarafından merak edilen meslek dalı taksiciliktir. Pek çok memur taksi plakası satın alarak kiraya vermeyi düşünse de plakanın kiralanması sonrasında kar ve kazanç elde edildiği için yasal olarak yapılamamaktadır.

Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise memurların ücretsiz izne ayrılma durumlarında bile bu gibi kar ve kazanç getiren işleri yapamayacakları olmaktadır. Bunun nedeni ise memur olan kişi ücretsiz izne ayrılsa dahi memur statüsünde bulunarak belirlenen tüm haklardan faydalanmaktadır.