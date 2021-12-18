Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Emekli maaşları hafta sonu yatar mı?

Türkiye’de yaşayan milyonlarca vatandaş 20’li yaşlarından 60’lı yaşlara kadar çalıştıktan sonra emekli olarak verdikleri emeklerin karşılığı olarak emekli maaşı almaya hak kazanıyorlar. Bu maaşın alınması için gerekli sigorta primlerinin ödenmesi ve kişilerin belirli bir yaşa gelmeleri yeterli oluyor. Emekli olan kişilerin maaşları, kişilerin hesaplarına aylık olarak yatıyor. Peki emekli maaşları ne zaman yatıyor? Emekli maaşı hafta sonu yatar mı?

Emekli Maaşları Ne Zaman Yatıyor?

Emekli Maaşı Hafta Sonu Yatar Mı?

ve’a bağlı olarak emekli olanların emekli maaşı ayın son günlerine,’na bağlı olarak emekli olanların ise emekli maaşı ayın ilk günlerinde yatmaktadır. Bu maaşlar Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan herhangi bir komisyon olmadan çekilebiliyor.

Emekli maaşı hafta sonu yatar mı? Sorusu emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Emekli maaşının yatma günü eğer hafta sonuna denk geliyorsa Cuma ve Pazartesi günleri yatırılmaktadır. Maaş günü Cumartesi olanlar Cuma günü, Pazar günü olanlar ise Pazartesi günü emekli maaşlarını alabilirler.