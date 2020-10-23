Emekli maaşını başka banka üzerinden alabilmek için ne yapmak gerekiyor?

Emekli Maaşını Başka Bankaya Taşıma Şartları

Emekliler ilk maaşlarını SGK'nın anlaştığı yerlerden alırlar. Ancak ZUS'un anlaşmalı olduğu bankadan memnun kalmazsınız ya da diğer bankaların promosyonlarından yararlanmak isterseniz, hangi kurumdan olursanız olun SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herhangi bir bankaya aktarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir T.C. Kimlik kartı ile başvurmak ve dilekçe hazırlamak.

Emekli Maaşı Bankaya Taşıma Nasıl Yapılır?

Öncelikle maaşınızı havale etmek istediğiniz bankaya, T.C. Kimliğiniz ile gidip bir başvuru oluşturmanız gerekiyor. E-Devlet'ten bankalar bölümüne giriş yapıp banka tanıma sürecini seçerek dilediğiniz bankayı seçebilirsiniz.

Emekli Maaşı Banka Değişikliği Ne Kadar Sürer?

Emekli maaşınızı taşımak için önce başvurmanız gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, geçiş sürecini uygulamanın iki yolu vardır. Emeklilik ve banka değişimi gerektiren sisteme girdikten sonra maaşı alan banka hesabınızda donmayacaktır ve e-devlet sistemi üzerinden transfer talebini sorunsuz bir şekilde göndermeniz durumunda maaşınız genellikle size havale edilecektir. Talep edilen yeni banka. Maaşınız genellikle başvuru tarihinizden sonraki ikinci aydan itibaren havale ettiğiniz bankaya yatırılır. Önümüzdeki ay dönüştürülecek olan banka veya ATM'den para çekebilirsiniz.

Denizbank Emekli Promosyonu 2020

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre emekli müşteriler SGK ile imzalanan anlaşma kapsamında maaşlarına orantılı olarak buradan üç yıl maaş alma sözü verdiler;

1.500,00 TL. altı için 675,000 TL.,

1.500,00 TL. ve 2.000,00 TL. arası için 850,000 TL.,

2.500,00 TL. ve üzeri için ise 1.000,00 TL.’ ye varan nakit kazanma fırsatı vermektedir.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası’nın yapmış olduğu açıklamaya göre;

1.500 Lira’ ya kadar olan emeklilere 500 TL.,

Maaşı, 1.500 Lira ve 2.500 Lira arasında olanlara 625 TL.,

2.500,00 Lira üzerinde olan kişilereyse 750 Lira promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Garanti Bankası ve SGK kurumu aralarında bir anlaşma imzaladı. Ve buna istinaden;

1.500 liraya kadar 800 Lira

1.500 Lira ve 2.500 Lira arasında alanlara 1.000 Lira

2500 Lira ve üstünde maaş alanlara 1.200 Lira nakit promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Yapı ve Kredi Emekli Maaş Taşıma Promosyonu

Halkbank Emekli Promosyonu Bilgileri

YapıKredi Bankası'ndan üç yıl süreyle maaş alacağına dair yazılı taahhütte bulunan müşterilere 1.000,00 TL'ye varan nakit promosyonlar sağlayacağını söyledi. Yapı Kredi Mobil, emeklilik paketi ile Yapı Kredi perakende intenet şubelerinden ve ATM'lerinden para transferi yapma yükümlülüğünü üstlenmektedir. Ayrıca ücretsiz düzenli ödeme talimatı veren müşterilerimiz TL birikim için 6 ay özel faiz kazanmaktadır. Bireysel kredileri belirli bir indirim oranı için kullanabilirler. Ayrıca sadece emekli müşterilerin yararlanabildiği ve bir yıl süreyle ücretsiz olan MEDLINE acil sağlık hizmeti üyeliği de sağlamaktadır. Hemen şubeye başvurabilirsiniz.

Halkbank, SGK ile anlaşma yaparak Halkbank'a 3 yıl süreyle bir defaya mahsus olmak üzere bağlılık taahhüt etmektedir. Ayrıca

1.500 Lira’ya kadar olan brüt maaşlarda 500 Lira,

1.500 Lira ve 2500 Lira arası brüt maaşlarda ise 625 Lira,

2 bin 500 Lira üstü brütlerde ise 750 Lira hediye verecektir.

Şekerbank Emekli Promosyonu 2020

Şekerbank maaşını taşıyan müşterilerine tutarlarına göre 375 Lira ve 450 lira arasında değişen promosyonlar ödemektedir. İki otomatik ödeme talimatı verenlere ise 150 lira yönlendirenlere ise emekli başına 150 Lira vermektedir. Böylece toplamda 2100 Lira’ya kadar promosyon hakkı sunmaktadır. En yakın Şekerbank şubesine giderek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

TEB Emekli Promosyonu 2020 Ne Kadar?

Türkiye Ekonomi Bankası‘nın yapmış olduğu duyuruya göre;

Maaşı 1.500 Lira’ya kadar olan emeklilere 850 lira,

1.500 Lira ve 2.500 arasında alanlara 1.125 Lira

2.500 Lira’nın üstünde maaş alanlara 1.250 Lira hediye verecektir.

ING Bank Emekli Taşıma Promosyonu

ING bankası ile 450 Lira’ya, Turuncu Extra ile 750 Lira’ya varan ücretlere ek olarak ve harcanan her ay için 50 Lira nakit promosyon verir. Böylelikle 3 yıl boyunca 1.800 Lira ek ücret, 2.250 Lira’ya kadar toplam ücret sunuyor.

Çalışan Maaşı Başka Bankaya Taşıma

Çalışanların maaş alan bankayı değiştirmesi imkansızdır. Bunun nedeni, işverenin banka ile anlaşması ve otomatik siparişle ödeme yapmasıdır. Öneğin; bir şirketin 6 çalışanı var ve bunlardan biri maaş değiştiriyor. Bu durumda, işveren bireysel banka ile bir anlaşmaya varmalı ve işveren bireysel banka ile bir anlaşmaya varmalıdır ve ödeme zamanlamasında zorluklar olabilir.

Maaş Hesabını Başka Bankaya Taşıma 2020

Emekli vatandaşlarımız dışındaki şahıslar hesaplarını başka bankalara devredemezler. Ancak emekli olduklarında bunu bağımsız olarak yapabilirler. Bunu sadece emekliler yapabilir. Öte yandan, çalışanlar işveren tarafından kararlaştırılan bankadan ücret almaya devam eder ve taşınamazlar.

Banka Değişikliği Hangi Durumda Yapılmaz?

Bordro hesaplarını değiştirirken yalnızca emeklilerin bilmeleri gereken önemli bir gerçek, maaşlarını başvurdukları bankaya aktaramayacaklarıdır. Bunun birkaç nedeni olabilir:

Maaşınızın bulunduğu bankaya borcunuz varsa,

Kredi kartı borcunuz varsa veya banka kredi kartı kullanıyorsanız,

Ek bir bordro hesabı kullanmaya devam ederseniz,

Ek hesap borçsuz olmalıdır.

Bu durumlarla karşılaşan kişiler başka bir bankaya para gönderme hakkından yararlanamazlar.