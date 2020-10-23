İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Emekli maaşını başka banka üzerinden alabilmek için ne yapmak gerekiyor?

Emekli olan vatandaşlarımızın Maaşlarını başka banka üzerinden alabilmesi için ne yapması gerektiği merak konusu olmuş durumda. Bu durumda başka bankadan maaşlarını alabilmeleri için ne yapmaları gerekir? Hangi yöntemlerle yapılmaktadır? Tüm bu soruların cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

23 Ekim 2020 Cuma 02:18
Emekli maaşını başka banka üzerinden alabilmek için ne yapmak gerekiyor?
Takip Et:

Emekli Maaşını Başka Bankaya Taşıma Şartları

Emekliler ilk maaşlarını SGK'nın anlaştığı yerlerden alırlar. Ancak ZUS'un anlaşmalı olduğu bankadan memnun kalmazsınız ya da diğer bankaların promosyonlarından yararlanmak isterseniz, hangi kurumdan olursanız olun SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herhangi bir bankaya aktarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir T.C. Kimlik kartı ile başvurmak ve dilekçe hazırlamak.

Emekli Maaşı Bankaya Taşıma Nasıl Yapılır?

Öncelikle maaşınızı havale etmek istediğiniz bankaya, T.C. Kimliğiniz ile gidip bir başvuru oluşturmanız gerekiyor. E-Devlet'ten bankalar bölümüne giriş yapıp banka tanıma sürecini seçerek dilediğiniz bankayı seçebilirsiniz.

Emekli Maaşı Banka Değişikliği Ne Kadar Sürer?

Emekli maaşınızı taşımak için önce başvurmanız gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, geçiş sürecini uygulamanın iki yolu vardır. Emeklilik ve banka değişimi gerektiren sisteme girdikten sonra maaşı alan banka hesabınızda donmayacaktır ve e-devlet sistemi üzerinden transfer talebini sorunsuz bir şekilde göndermeniz durumunda maaşınız genellikle size havale edilecektir. Talep edilen yeni banka. Maaşınız genellikle başvuru tarihinizden sonraki ikinci aydan itibaren havale ettiğiniz bankaya yatırılır. Önümüzdeki ay dönüştürülecek olan banka veya ATM'den para çekebilirsiniz.

Denizbank Emekli Promosyonu 2020

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre emekli müşteriler SGK ile imzalanan anlaşma kapsamında maaşlarına orantılı olarak buradan üç yıl maaş alma sözü verdiler;

  • 1.500,00 TL. altı için 675,000 TL.,
  • 1.500,00 TL. ve 2.000,00 TL. arası için 850,000 TL.,
  • 2.500,00 TL. ve üzeri için ise 1.000,00 TL.’ ye varan nakit kazanma fırsatı vermektedir.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası’nın yapmış olduğu açıklamaya göre;

  • 1.500 Lira’ ya kadar olan emeklilere 500 TL.,
  • Maaşı, 1.500 Lira ve 2.500 Lira arasında olanlara 625 TL.,
  • 2.500,00 Lira üzerinde olan kişilereyse 750 Lira promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Garanti Bankası ve SGK kurumu aralarında bir anlaşma imzaladı. Ve buna istinaden;

  • 1.500 liraya kadar 800 Lira
  • 1.500 Lira ve 2.500 Lira arasında alanlara 1.000 Lira
  • 2500 Lira ve üstünde maaş alanlara 1.200 Lira nakit promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Yapı ve Kredi Emekli Maaş Taşıma Promosyonu


YapıKredi Bankası'ndan üç yıl süreyle maaş alacağına dair yazılı taahhütte bulunan müşterilere 1.000,00 TL'ye varan nakit promosyonlar sağlayacağını söyledi. Yapı Kredi Mobil, emeklilik paketi ile Yapı Kredi perakende intenet şubelerinden ve ATM'lerinden para transferi yapma yükümlülüğünü üstlenmektedir. Ayrıca ücretsiz düzenli ödeme talimatı veren müşterilerimiz TL birikim için 6 ay özel faiz kazanmaktadır. Bireysel kredileri belirli bir indirim oranı için kullanabilirler. Ayrıca sadece emekli müşterilerin yararlanabildiği ve bir yıl süreyle ücretsiz olan MEDLINE acil sağlık hizmeti üyeliği de sağlamaktadır. Hemen şubeye başvurabilirsiniz.

Halkbank Emekli Promosyonu Bilgileri

Halkbank, SGK ile anlaşma yaparak Halkbank'a 3 yıl süreyle bir defaya mahsus olmak üzere bağlılık taahhüt etmektedir. Ayrıca

  • 1.500 Lira’ya kadar olan brüt maaşlarda 500 Lira,
  • 1.500 Lira ve 2500 Lira arası brüt maaşlarda ise 625 Lira,
  • 2 bin 500 Lira üstü brütlerde ise 750 Lira hediye verecektir.

Şekerbank Emekli Promosyonu 2020

Şekerbank maaşını taşıyan müşterilerine tutarlarına göre 375 Lira ve 450 lira arasında değişen promosyonlar ödemektedir. İki otomatik ödeme talimatı verenlere ise 150 lira yönlendirenlere ise emekli başına 150 Lira vermektedir. Böylece toplamda 2100 Lira’ya kadar promosyon hakkı sunmaktadır. En yakın Şekerbank şubesine giderek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

TEB Emekli Promosyonu 2020 Ne Kadar?

Türkiye Ekonomi Bankası‘nın yapmış olduğu duyuruya göre;

  • Maaşı 1.500 Lira’ya kadar olan emeklilere 850 lira,
  • 1.500 Lira ve 2.500 arasında alanlara 1.125 Lira
  • 2.500 Lira’nın üstünde maaş alanlara 1.250 Lira hediye verecektir.

ING Bank Emekli Taşıma Promosyonu

ING bankası ile 450 Lira’ya, Turuncu Extra ile 750 Lira’ya varan ücretlere ek olarak ve harcanan her ay için 50 Lira nakit promosyon verir. Böylelikle 3 yıl boyunca 1.800 Lira ek ücret, 2.250 Lira’ya kadar toplam ücret sunuyor.

Çalışan Maaşı Başka Bankaya Taşıma

Çalışanların maaş alan bankayı değiştirmesi imkansızdır. Bunun nedeni, işverenin banka ile anlaşması ve otomatik siparişle ödeme yapmasıdır. Öneğin; bir şirketin 6 çalışanı var ve bunlardan biri maaş değiştiriyor. Bu durumda, işveren bireysel banka ile bir anlaşmaya varmalı ve işveren bireysel banka ile bir anlaşmaya varmalıdır ve ödeme zamanlamasında zorluklar olabilir.

Maaş Hesabını Başka Bankaya Taşıma 2020

Emekli vatandaşlarımız dışındaki şahıslar hesaplarını başka bankalara devredemezler. Ancak emekli olduklarında bunu bağımsız olarak yapabilirler. Bunu sadece emekliler yapabilir. Öte yandan, çalışanlar işveren tarafından kararlaştırılan bankadan ücret almaya devam eder ve taşınamazlar.

Banka Değişikliği Hangi Durumda Yapılmaz?

Bordro hesaplarını değiştirirken yalnızca emeklilerin bilmeleri gereken önemli bir gerçek, maaşlarını başvurdukları bankaya aktaramayacaklarıdır. Bunun birkaç nedeni olabilir:

  • Maaşınızın bulunduğu bankaya borcunuz varsa,
  • Kredi kartı borcunuz varsa veya banka kredi kartı kullanıyorsanız,
  • Ek bir bordro hesabı kullanmaya devam ederseniz,
  • Ek hesap borçsuz olmalıdır.

Bu durumlarla karşılaşan kişiler başka bir bankaya para gönderme hakkından yararlanamazlar.



Son Güncelleme: 23.10.2020 02:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PttEmekliMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi
Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi
Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu
Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu!
BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Popüler Haberler

Emekli maaşını başka banka üzerinden alabilmek için ne yapmak gerekiyor?
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
Devlet tarafından öğrencilere verilen burslar 2020
Günlük burç yorumu 24 Ekim 2020 Cumartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Bedelli askerlik ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? 2020 bedelli askerlik için kredi veren bankalar
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Yaralı Kalbim karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020
Ptt emekliye faizsiz kredi veriyor mu? 2020 Emekli ptt kredi çekme şartları ve faiz oranları
Stajyer maaşları ne kadar? 2020 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?
Bağkur prim borcu sorgulama ve Bağkur prim borcu ödeme işlemleri
2019 MEB il dışı yer değiştirme ve atama sonuçları açıklandı!
DPB Sağlık Bakanlığı 12 bin kamu personeli alımı duyurusu yayınlandı! KPSS ile 12 Bin kamu personeli alınacak
Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Sokağa çıkma yasağında market ve fırınlar açık mı?
DGS sınavı öncesi başarı ve unutkanlık için okunacak dualar! Nihat Hatipoğlu sınav başarı duası
Bankaların güncel kredi faiz oranları 23 Ekim 2020 Cuma
Wolksvagen Golf 2021 modelleri ve fiyatları güncel listesi
Günlük burç yorumları! (24.10.2020 günlük burç yorumları) Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 23 Ekim 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.