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Emekli Maaşından İlaç Kesintisi

Emekli maaşlarında yapılan kesintiler arasında en çok olanı ilaç kesintisidir. Peki ilaç için ne kadar kesildiğini nereden öğreneceksiniz? Haberimizde bu sorunun yanıtını verdik.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:24
Emekli Maaşından İlaç Kesintisi
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 Emekli maaşlarında, borç, nafaka borcu, SGK destekleme prim borcu gibi kesintiler olmaktadır. Bunlardan en çok karşılaşılanı ise ilaç kesintisidir. He ay yatan maaşınızda eksik ücret olabilir. Bunun sebebi ise yukarıda belirtilen sebeplerdir.

Eğer devlet dairelerine olan borç ödenmez ise,

Ayrıldığınız eşinize nafaka veriyor iseniz,

Ve emekli olmanıza rağmen çalışır durumdaysanız SGK destekleme primi gibi bir çok nedenlerle kesinti yapılmaktadır.

En çok kesintinin olduğu alan olan ilaç kesintisinin ne kadar olduğu gibi soruların cevabını E-devlet uygulamasından öğrenebilirsiniz. Öncelikle sisteme giriş yapmalısınız. Daha sonra aramalardan emekli aylığınızı aratıp aylığının hangi kurum tarafında ne kadar kesildiği gibi dökümanları görebilirsiniz.

İlaç kesintisindeki ücretler ise şu şekilde olmaktadır:

Genel sağlık sigortası kapsamında olan muayene ve ilaç temini, bu sigortadan yararlanmayanlar için ücretlidir. Emekli olanlar ise çalışmadıkları için bu primin tutarı emekli maaşlarından kesilmektedir. Bu işlem emekli aylığının oranına bağlı olarak %10 şeklindedir. Bu kapsamda reçete bedeli bir iki ya da üç kutu yazılan ilaçlar 3 TL şeklindedir. Üç kutudan fazlası ise her ilaç için 1TL olarak reçete bedeli olarak kesilmektedir.



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:24
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