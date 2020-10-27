İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Emekli maaşına haciz işlemi uygulanabilir mi? Nelere dikkat edilmesi gerekmekte?

Emekli maaşına hangi koşullar altında haciz işlemi uygulandığı, herhangi bir haciz işlemi veya kesinti olmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiği, haciz uygulanırken uygulanması gereken oran ve emekli maaşından onaylanmadığı halde haciz işlemleri uygulandığı taktirde neler yapılabileceği emekliler tarafından merak ediliyor.

27 Ekim 2020 Salı 01:08
Emekli maaşına haciz işlemi uygulanabilir mi? Nelere dikkat edilmesi gerekmekte?
Takip Et:

Emekli maaşı üzerine de haciz getirilme işlemi mümkündür ama haciz işleme geçirilmeden önce uyulması gereken bir takım kural vardır. Bu kurallardan en dikkat çekeni ise emekli maaşına uygulanacak haciz miktarının emekli maaşının % 25’ ini geçmeyecek şekilde olmalıdır. Önekleme olarak 4000 Türk Lirası değerinde ki bir emekli maaşına üzerine uygulanacak haciz işleminin maksimum miktarı 1000 Türk Lirası olabilir bunun üzerinde bir fiyatlandırma yapılamaz. Eğer bir emekli maaşının % 25 oranının üstünde haciz işlemi uygulanırsa kişinin haklarını kullanması ve itirazda bulunması gerekmektedir. Emeklinin öncelikle dikkat etmesi gereken faktör ise imzalanacak olan sözleşmedir. Normal alışveriş halinde bir şey alırken kredi kartı kullanılması taktirinde ortaya çıkan borç kişinin emekli maaşına haciz işlemi yaptıramaz lakin emeklinin imzalayacağı sözleşme bu durumu tersine döndürebilir ve emekli maaşına haciz uygulattırabilir. Yani sayfalarca verilen sözleşmenin maddeleri tek tek incelenmelidir. Maddenin gözden kaçması durumunda emekli sözleşmeyi yargıya taşıdığı taktirde, yargının bankayı haklı bulma ihtimali çok yüksektir, emekli maaşı maddesi bulunması durumunda kişi uygulanmasını istemez ise banka yetkilileri ile görüşmeli ve altenatif bir yol bulmalıdır. Onay vermek isterseniz ise sözleşmeyi kabul etmeniz yeterli olacaktır. İmzalamadığınız ve onaylamadığınız taktirde ise emekli maaşının üzerine böyle bir haciz işlemi uygulanması mümkün olmayacaktır. Kişinin imza veya ret uyguladığı taktirde ise icra işlem bölümleri de herhangi bir haciz uygulaması yapma adımında bulunmayacaktır. Öte yandan bankalar kişiye uygulanan haciz miktarını almazsa maaşlarını engellemesi gibi bir işlem söz konusu değildir. Yani her madde özenle kontrol edilmeli ve neyin nasıl olacağı planlanmalıdır. Kişinin isteği dışında emekli maaşına uygulanan haciz durumunda suç duyurusunda bulunabilir. Yapması gereken öncelikle mevcut bankaya gidilip bankadan “Haciz konulan maaş emekli maaşımdır” adlı belgeyi almalı sonrasında ise Cumhuriyet Savcılığına gidilip başvuruda bulunması yeterlidir. Yapılan suç duyurusunun ardından gerekli belgeler yetkili yargı makamlarına ulaştırıldığı taktirde genelde bu tarz davalarda hakimler emekliyi haklı bulmaktadır. Dava hakim tarafından emeklinin haklı olduğu kanaati ile sonuçlanırsa emekli maaşına uygulanan hacizde aynı gün maaştan kaldırılır ayrıca kredi başvurularında verilen sözleşme içinde vatandaşa maaşına haciz konulacağı bildirilmediği taktirde kanuna aykırı olarak karşılanmaktadır. Şayet bankaların kredi borcunu emekli maaşından kesmesi Tüketici Mahkemeleri kapsamında kanuna aykırı bulunur. Yani yapılan kesinti yasalara uygun değildir. Bankaların emekliden habersiz bir şekilde maaşından kesinti yapması ise yine kanuna aykırıdır ve karşılığında bankalar ceza almaktadır. Öte yandan normal bir çalışanın maaşından bankalar ve varlık şirketleri kesinti uygulayabilmektedir ama emekli maaşına bir kesinti söz konusu değildir.

 


 

 

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 01:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emekli Maas Haciz GelirmiEmekli Maaşına Haciz Gelir MiEmekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskenderun'da Patlama... Terörist kendini imha etti
İskenderun'da Patlama... Terörist kendini imha etti
Noter randevuları artık internet üzerinden alınacak
Noter randevuları artık internet üzerinden alınacak
2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?
2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?
A101 marketleri 29 ekim indirimleri belli oldu
A101 marketleri 29 ekim indirimleri belli oldu
Trabzon'daki kentsel dönüşüme direnen Mustafa Öksüz evini satmıyor!
Trabzon'daki kentsel dönüşüme direnen Mustafa Öksüz evini satmıyor!
Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı
Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı

Popüler Haberler

Emekli maaşına haciz işlemi uygulanabilir mi? Nelere dikkat edilmesi gerekmekte?
Bay Yanlış yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Fransız otomobil markaları hangileridir? Renault Fransız markası mı?
Sefirin Kızı Zehra neden topallıyor? Cemre Öktem gerçekte de topallıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020
Netflix hesabını iptal etme işlemi
Kolay kredi nedir? En kolay kredi veren bankalar hangileridir? 2020
Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi nedir? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıldönümü olacak?
28 Ekim 2020 Çarşamba Günlük burç yorumları: Bazı burçların güzel günleri başlıyor…
TOKİ Osmaniye Toprakkale kura çekilişi sonuçları belli oldu! Kura çekilişi sonucu hak kazananlar isim listesi
Orucu bozan durumlar ve hareketler nelerdir? Ne yaparsam orucum kabul olmaz, bozulur?
2020 İSKİ su abonelik evrakları ve ücreti ne kadar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 personel alımı yapacak! Personel alımında istenilen şartlar neler?
Zuhal Topal'la Sofrada yeni sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm tarihi belli oldu!
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?
Fransız marka ve ürünleri hangileri? Hangi markalar Fransa'nın? Fransa malları ve ürünleri listesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Ekim 2020 Salı
Açık alanda sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta (açık alanda) sigara içme yasağı olan iller
Evde bakım maaşı yatan iller 27 Ekim 2020 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.