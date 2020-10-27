Emekli maaşına haciz işlemi uygulanabilir mi? Nelere dikkat edilmesi gerekmekte?

Emekli maaşı üzerine de haciz getirilme işlemi mümkündür ama haciz işleme geçirilmeden önce uyulması gereken bir takım kural vardır. Bu kurallardan en dikkat çekeni ise emekli maaşına uygulanacak haciz miktarının emekli maaşının % 25’ ini geçmeyecek şekilde olmalıdır. Önekleme olarak 4000 Türk Lirası değerinde ki bir emekli maaşına üzerine uygulanacak haciz işleminin maksimum miktarı 1000 Türk Lirası olabilir bunun üzerinde bir fiyatlandırma yapılamaz. Eğer bir emekli maaşının % 25 oranının üstünde haciz işlemi uygulanırsa kişinin haklarını kullanması ve itirazda bulunması gerekmektedir. Emeklinin öncelikle dikkat etmesi gereken faktör ise imzalanacak olan sözleşmedir. Normal alışveriş halinde bir şey alırken kredi kartı kullanılması taktirinde ortaya çıkan borç kişinin emekli maaşına haciz işlemi yaptıramaz lakin emeklinin imzalayacağı sözleşme bu durumu tersine döndürebilir ve emekli maaşına haciz uygulattırabilir. Yani sayfalarca verilen sözleşmenin maddeleri tek tek incelenmelidir. Maddenin gözden kaçması durumunda emekli sözleşmeyi yargıya taşıdığı taktirde, yargının bankayı haklı bulma ihtimali çok yüksektir, emekli maaşı maddesi bulunması durumunda kişi uygulanmasını istemez ise banka yetkilileri ile görüşmeli ve altenatif bir yol bulmalıdır. Onay vermek isterseniz ise sözleşmeyi kabul etmeniz yeterli olacaktır. İmzalamadığınız ve onaylamadığınız taktirde ise emekli maaşının üzerine böyle bir haciz işlemi uygulanması mümkün olmayacaktır. Kişinin imza veya ret uyguladığı taktirde ise icra işlem bölümleri de herhangi bir haciz uygulaması yapma adımında bulunmayacaktır. Öte yandan bankalar kişiye uygulanan haciz miktarını almazsa maaşlarını engellemesi gibi bir işlem söz konusu değildir. Yani her madde özenle kontrol edilmeli ve neyin nasıl olacağı planlanmalıdır. Kişinin isteği dışında emekli maaşına uygulanan haciz durumunda suç duyurusunda bulunabilir. Yapması gereken öncelikle mevcut bankaya gidilip bankadan “Haciz konulan maaş emekli maaşımdır” adlı belgeyi almalı sonrasında ise Cumhuriyet Savcılığına gidilip başvuruda bulunması yeterlidir. Yapılan suç duyurusunun ardından gerekli belgeler yetkili yargı makamlarına ulaştırıldığı taktirde genelde bu tarz davalarda hakimler emekliyi haklı bulmaktadır. Dava hakim tarafından emeklinin haklı olduğu kanaati ile sonuçlanırsa emekli maaşına uygulanan hacizde aynı gün maaştan kaldırılır ayrıca kredi başvurularında verilen sözleşme içinde vatandaşa maaşına haciz konulacağı bildirilmediği taktirde kanuna aykırı olarak karşılanmaktadır. Şayet bankaların kredi borcunu emekli maaşından kesmesi Tüketici Mahkemeleri kapsamında kanuna aykırı bulunur. Yani yapılan kesinti yasalara uygun değildir. Bankaların emekliden habersiz bir şekilde maaşından kesinti yapması ise yine kanuna aykırıdır ve karşılığında bankalar ceza almaktadır. Öte yandan normal bir çalışanın maaşından bankalar ve varlık şirketleri kesinti uygulayabilmektedir ama emekli maaşına bir kesinti söz konusu değildir.