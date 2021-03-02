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Emekli maaşım ne zaman bağlanır? Emeklilik dilekçesi verdikten sonra ne zaman emekli maaşı alırım?

Emekli maaşlarının yatma tarihi ve bu tarihleri hangi durumların belirlediğini merak edenler için kapsamlı bir araştırma yaptık. İşte emekli maaşı ile alakalı merak edilenler...

02 Mart 2021 Salı 08:35
Emekli maaşım ne zaman bağlanır? Emeklilik dilekçesi verdikten sonra ne zaman emekli maaşı alırım?
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Kişi emeklilik dilekçesini teslim ettikten hemen sonra maaşın bağlanma süresi işlemlerin yoğunluğu kapsamında değişiklik göstermektedir. Kişi emeklilik başvurusu yaptıktan sonra dosyası Sosyal Güvenlik Kurumu’nca incelenmektedir. Yapılan incelemelerde kişinin sigortasının başlangıç tarihine öre gereken prim günü sayısına ve yaş şartına bakılır. Bu aşamaların süreci 1,5-2 ay sürmektedir.

Emekli maaşlarının bağlanması farklılık gösterebilir. Bu farklılık farklı sigorta kollarında görülmektedir.

  • 4A emeklisi olanların maaşları talep ettikleri tarih kapsamında ay başlarında bağlanmaktadır. 5510 sayılı kanunun 4/A bendi doğrultusunda  çalışanlar 4 Temmuz 2009’da talepte bulundukları takdirde 1 Ağustos 2019’da ilk maaşları bağlanmaktadır. Temmuz ayının ilk günleri başvuru yapılmış olsa dahi o ay için ödeme yapılmaz. O tarihi takip eden ayın başında ödeme yapılır.
  • 4B emeklisi olanların ki de 4A emeklisi olanlarla aynı şartlarda ve aynı şekilde yatmaktadır.
  • 4C emeklisi olanların durumu daha başkadır. Bu gruptakilere emekli sevk onayını görevli ile ilişkisini kestiği tarihi takip eden ay başında maaşı yatamaya başlar. Kişi eğer görevinden ayrıldıysa ve daha sonra başka bir yerde başka bir sigorta ile çalışmaya başladıysa ve yaşlılık maaşına hak kazanan kişilerin kontrolleri yapıldıktan sonra talep tarihi takibindeki ay başında maaş bağlanmaktadır.

SSK emeklileri maşlarını hangi tarihte alır?

4A grubunda yer alan emeklilerin maaşlarının yatma tarihi tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenmektedir:

• Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 4 olan kişilerin maaşları her ayın 23’ü ve 24’ünde yatmaktadır.

• Tahsis numarasının son rakamı 6 olan kişilerin maaşları her ayın 23’ünde yatmaktadır

• Tahsis numarasının son rakamı 8 olan kişilerin maaşları her ayın 22’sinde yatmaktadır.

• Tahsis numarasının son rakamı 1 olan kişilerin maaşları her ayın 21’inde yatmaktadır.

• Tahsis numarasının son rakamı 3 olan kişilerin maaşları her ayın 20’sinde yatmaktadır.

• Tahsis numarasının son rakamı 5 olan kişilerin maaşları her ayın 19’unda yatmaktadır.

• Tahsis numarasının son rakamı 7 olan kişilerin maaşları her ayın 18’inde yatmaktadır.

• Tahsis numarasının son rakamı 9 olan kişilerin maaşları her ayın 17’sinde yatmaktadır.

• Tahsis numarasının son rakamı 0 olan kişilerin maaşları ise her ayın 26’sında yatmaktadır.

BAĞ-KUR emeklisi olanların maaşları ne zaman yatar?

4B grubunda yer alan BAĞ – KUR emeklilerinin maaşlarının yatacağı tarihte tahsis numaralarının son hanelerine göre değişmektedir.

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 5, 7 ve 9 olan kişilerin maaşları her ayın 25’inde yatmaktadır.

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olan kişilerin maaşları her ayın 26’sında yatmaktadır.

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olan kişilerin maaşları her ayın 27’sinde yatmaktadır.

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olan kişilerin maaşları  her ayın 28’inde yatmaktadır.

Emeklilik maaşları bağlandıktan itibaren kişi her ay yukarıda belirtilmiş olan tarihlerde maaşını çekilebilir.

Emekli maaşı çekebilme şartları

  • Kişi çalıştığı sigorta kolunun yaş şartını doldurmuş olmalıdır.
  • Kişi 2008 yılından itibaren işe başladıysa 5 bin 400 günlük priminin tamamını ödemelidir.
  • 2008 senesinden sonra emekli olacaklar 63 yaşını doldurmalıdır.
  • Eğer kişinin 2008 senesinde ilk defa sigorta girişi yapıldıysa 53 yaşında emeklilik hakkını sadece 7 bin 200 prim gününü doldurma şartı ile sahip olabilir.
  • Emekliliğini isteyecek kişi en a 15 senelik sigortalı olmalı ve 3 bin 600 prim ödemesi yapmış olması gerekir.

Hangi bankalardan emekli maaşı çekilir?

Emekli maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan bankalardan çekilebilir. Bunun yanı sıra bir de PTT şubelerinden çekilebilmektedir. Aşağıda maaşın çekilebileceği bankalar yer almaktadır:

• Vakıflar Bankası

• Yapı Kredi Bankası

• HSBC Bankası

• ING Bank

• Şeker Bankası

• Türkiye İş Bankası

• Ziraat Bankası

• Halk Bankası

• Fibabanka

• Garanti Bankası

• Denizbank

Kişinin emekli maaşı bağlandıktan sonra kendisine en uygun banka hangisi ise onu seçebilir ve oradan maaşını çekebilir.



Son Güncelleme: 02.03.2021 08:35
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