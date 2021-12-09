Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle milyonlarca emekli, emekli maaşları almalarına rağmen geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Bu nedenle bir çok emekli, maaşlarını arttırmanın yollarını arıyor. Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı. Peki emekli maaşı arttırma yolları nelerdir?
Emekli Maaşı Arttırma Yolları Nelerdir?
Emeklilik maaşının arttırılması konusunda sigorta primlerinin zamanında ve yüksek seviyeden yatırılması ile 7 yıllık hizmet süresini tamamlamak önemli bir yer kaplıyor.
Son Güncelleme: 09.12.2021 06:20