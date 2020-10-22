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Emekli İntibak Torba Yasası Son Durum 2020

İntibak yasasının ne olduğunu bilen insan sayısı oldukça az diyebiliriz. Peki intibak yasası ne demektir ? İntibak kelimesinin anlamı eşitlik demektir. Peki istenilen eşitlik ne eşitliği ? Emeklilik kavramında intibak kelimesi ne anlam taşıyor? Tüm bu soruların cevabını merak eden emeklilerimiz için haberimizde cevaplandırmış bulunmaktayız.

22 Ekim 2020 Perşembe 21:08
Emekli İntibak Torba Yasası Son Durum 2020
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İntibak Yasası Nedir?

Bildiğiniz gibi 2000'den önce çalışanların emekli maaşı çok yüksekti. Nedeni ise aylık sabit faiz oranının çok yüksek olmasıdır. Maalesef 2000 yılından sonra çalışan kişiler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. 2000 öncesi çalışmada aylık sabit oran yaklaşık% 80 idi, ancak 2000'den sonra% 40'a düştü. Bu doğal olarak aynı prim tarihi, sigorta süresi vb. Bu, iki emekli arasında 2 kata kadar maaş farkı ile sonuçlandı.

Bir önek vereyim. Halihazırda 2000 yılından önce en az prim ödemiş olan emeklilerin emekli maaşı ortalama 1600-1800 TL'dir. 2000 yılından sonra aynı prim günü ile emekli olan bir kişinin ne kadar maaş alabileceğini biliyor musunuz? 800-1000 TL arası. Hiç de iyi bir durum görünmüyor mu? Bu durumda 2020 Emeklilik İntibak Yasası'nın çıkarılması mümkünse ücret eşitsizliğini ortadan kaldıracaktır. 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları ortalama 400-500 lira artacak.

Emekli İntibak Torba Yasası Son Durum 2020

İntibak yasasının 2020'de yürürlüğe girip girmeyeceği sorusuna cevap vermek zor. Ancak, mevcut ekonomik durum 2020'de yasal düzenlemelerin ayarlanmasına engel teşkil edebilir. Bu nedenle 2020'de İntibak yasasını çıkarmanın zor olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki net değil. Açıklamak istiyoruz. 2020'de ekonomimizin toparlanacağını umuyoruz ve hükümet yetkilileri bu ücret adaletsizliğini düzeltmek için önlemler alabilir.

Anayasa Mahkemesi İntibak Yasası Kararı Ne Oldu?


Bildiğiniz üzere son düzenleme Anayasa Mahkemesine sunuldu. Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek için Anayasa Mahkemesine sunulma usulleri aşağıdaki gibidir:

Öncelikle Kamu Denetçileri Kurumuna bir adaptasyon başvurusu yapılmış ve oradan da Yargıtay'a bir düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Yargıtay olumlu karar vermeyince Anayasa Mahkemesine intibak için başvurdu. Anayasa Mahkemesi de bir karar verdi. Aynı karar nedeniyle uyarlama reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, ilgili kanun hükümlerini bireysel başvuruyla çözemeyeceği gerekçesiyle talebi reddetti. Anayasa Mahkemesi yeniden yapılanmayı kabul etmediğine göre bu hüküm bloke mi ve yasal düzenlemede yeniden düzenleme yapamaz mı? elbette. Yönetmelikler kanuna uygun olarak formüle edilmelidir. Tabii ki TBMM'ye sunulan ve kabul edilen kanun teklifinin de Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor.

Bir defasında Anayasa Mahkemesi basında bu düzenlemeyi onayladı ve 2000'den sonra ayarlamanın yapılacağına dair haberler çıktı. Ancak Anayasa Mahkemesi bunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi düzeltme başvurusunu reddetti. Yasanın değiştirilmesine yönelik düzenleme kapsamlı bir yasa kabul etmelidir.

2020 Emekli İntibak Düzenlemesi Torba Yasada Var mı?

Elbette herkesin ortak beklentisi torba yasalarını ve yönetmeliklerini ayarlamaktır. Bu düzenleme 2020 yılında çıkarılan torba kanununda yer almamaktadır. 2020 yılında çıkarılan torba kanununda bu yönde herhangi bir düzenleme yapılmaması beklenmektedir. Ayrıca hükümetin eylem planına veya 2020 başkanlık planına da dahil edilmemiştir. Ancak bu konuda oluşturulacak bir gündem, kanunların ortaya çıkışını da hızlandırabilir.



Son Güncelleme: 22.10.2020 21:25
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IntibakYasaEmekli
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