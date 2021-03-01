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Emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır, hesaplama yaparken yıl sınırlaması yapılır mı?

Her sene özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyeleri gündeme tekrar gelmektedir. 2021'de zam konusu ne kadar olmalı tartışılırken emeklilerin gözü verilecek haberdedir. Emekli ikramiyelerinde artış olacak mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Soruların cevabı haberimizde yer alıyor.

01 Mart 2021 Pazartesi 21:25
Emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır, hesaplama yaparken yıl sınırlaması yapılır mı?
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Yılda iki defa emeklilerin yüzünü güldüren ikramiye konusu bayramın yaklaşması ile birlikte zam konusu tekrar konuşulmaktadır. 2020 yılında 1.000 TL olan ikramiye 2021 yılında zamlanacak mıdır? Emeklilerin gözü devletten gelecek müjdeli haberdedir. 

Emekli ikramiyeleri emekli maaşına ve asgari maaşa göre değişiklik arz etmektedir. Buna göre emekli ikramiyesinin dağılışına bakalım;

Babası vefat eden kız çocukları, yüzde 25 oranında yetim aylığını alır, ikramiyesi 250 TL

Dul aylığı alıp çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır, ikramiyesi 500 TL 

Çalışmayan herhangi bir yerden emekli olmayan kadın, yüzde 75 oranında ölüm aylığını alır, ikramiyesi 750 TL'idir.

Emekli İkramiyesini Kimler Alabilir?

İkramiye alabileceklerinin listesi şu şekildedir; ölüm aylığı alan kişiler, SSK (4a), BAĞ-KUR (4b) ve EMEKLİ SANDIĞI (4c), fahri olarak emekli olanlar, şehir yakınları ve gaziler, şampiyon olan sporcular, geçici köy koruyucuları, Kor-Kıbrıs ve Kurtuluş savaşı gazileri, vazife ve harp malullüğü olan er ve erbaşlar ikramiyeyi almaka hak kazanırlar. 

 

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 21:25
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