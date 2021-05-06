Emekli ikramiyesi hangi gün kimlere yatırılacak? Bugün kimlerin emekli ikramiyesi yatıyor?

İlk olarak 2018 yılında uygulamaya konan Bayram İkramiyesi 6 Mayıs 2021’dan itibaren hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6 Mayıs’da SSK’dan emekli olanların, 7 Mayısta ise Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Bayram İkramiyesi Kaç Lira?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 1000 TL olan bayram ikramiyelerinin 2021 yılında enflasyon oranında 100 TL arttırılarak 1100 TL olduğunu açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye’de bulunan 12,7 milyon emekli vatandaşa toplamda 12,3 milyar TL miktarında bayram ikramiyesi yapılacağını belirtti. Emeklilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Bilgin, emeklilerin sevdikleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini dilediğini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı, 3 Mayıs ile 15 Mayıs arasında maaş ve ikramiyelerini alacak kişilerin kurumların belirlediği zamana ve uygulanan tedbirlere dikkat etmesi durumunda sokağa çıkma yasağından muaf olacaklarını açıkladı. Bakanlık, bankalardaki yetkililerinin oluşacak yoğunluğa karşı önlem olarak şube ve görev alacak çalışan sayısını arttırması gerektiğini de vurguladı.