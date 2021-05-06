Emekli ikramiyesi hangi gün kimlere yatırılacak? Bugün kimlerin emekli ikramiyesi yatıyor?

İlk olarak 2018 yılında uygulamaya konan Bayram İkramiyesi 6 Mayıs 2021’dan itibaren hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6 Mayıs’da SSK’dan emekli olanların, 7 Mayısta ise Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırılacağını söyledi.
Bayram İkramiyesi Kaç Lira?
İçişleri Bakanlığı, 3 Mayıs ile 15 Mayıs arasında maaş ve ikramiyelerini alacak kişilerin kurumların belirlediği zamana ve uygulanan tedbirlere dikkat etmesi durumunda sokağa çıkma yasağından muaf olacaklarını açıkladı. Bakanlık, bankalardaki yetkililerinin oluşacak yoğunluğa karşı önlem olarak şube ve görev alacak çalışan sayısını arttırması gerektiğini de vurguladı.