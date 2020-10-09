Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşi uzun süre ağladı

Üzücü olay bugün Hatay Antalya arasında yolcu seferi düzenleyen bir otobüste meydana geldi.

54 yaşında olan emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın eşi ile birlikte bugün Hatay'dan Antalya'ya yolculuk yapma için otobüse bindi. Otobüs Antalya'ya yaklaştığı esnada yolcu aydın aniden fenalaştı. Durumu fark eden eşi Songül Aydın, hemen yardım istedi. Otobüs şoförü ise hemen otobüsü kenara çekip 112 sağlık ekiplerine durumu ihbar etti.

Olay yerine hemen gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Oğuz Oral Aydın'ıngeçirdiğini ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu sırada şok geçiren eşi Songül Aydın “Ben sensiz nasıl yaşarım?" diyerek, gözyaşı döktü. Aydın'ı, polisler ve sağlık ekipleri, teselli etmeye çalıştı.

Emekli Emniyet Müdürü olan Oğuz Oral Aydın'ın cenazesi ise savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.