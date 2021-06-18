Emekli amiral canına kıydı!

18 Haziran 2021 Cuma 18:27
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde emekli Tuğamiral Aydın Eken
, oturduğu evinin içinde tabanca vasıtasıyla hayatını sonlandırdı. Olay öğle saatlerinde Seymen Mahallesi Anayurt Sokak’ta olan bir sitede gerçekleşti. 8 ay öncesinde emekli olan Eken’in bu intihar
ıyla birlikte olayı duyan komşuların yetkililere haber vermesiyle eve gelip incelemelerde bulunan Eken’in hayatını kaybettiği bildirildi.
Aydın Eken’in bedeni morga taşınırken, bu olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 18.06.2021 18:27
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