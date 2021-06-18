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Emekli amiral canına kıydı!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde emekli Tuğamiral Aydın Eken, kendi oturduğu evinde canına kıydı. Detayları haberimizde…

18 Haziran 2021 Cuma 18:27
Emekli amiral canına kıydı!
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde emekli Tuğamiral Aydın Eken, oturduğu evinin içinde tabanca vasıtasıyla hayatını sonlandırdı. Olay öğle saatlerinde Seymen Mahallesi Anayurt Sokak’ta olan bir sitede gerçekleşti. 8 ay öncesinde emekli olan Eken’in bu intiharıyla birlikte olayı duyan komşuların yetkililere haber vermesiyle eve gelip incelemelerde bulunan Eken’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Aydın Eken’in bedeni morga taşınırken, bu olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son Güncelleme: 18.06.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
Aydın EkenIntihar
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