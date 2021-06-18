Emekli amiral canına kıydı!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde emekli Tuğamiral, oturduğu evinin içinde tabanca vasıtasıyla hayatını sonlandırdı. Olay öğle saatlerinde Seymen Mahallesi Anayurt Sokak’ta olan bir sitede gerçekleşti. 8 ay öncesinde emekli olan Eken’in buıyla birlikte olayı duyan komşuların yetkililere haber vermesiyle eve gelip incelemelerde bulunan Eken’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Aydın Eken’in bedeni morga taşınırken, bu olayla ilgili soruşturma sürüyor.