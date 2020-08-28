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Elveda SSK Ferhan Şensoy pdf olarak var mı?

Ferhan Şensoy'un kaleme aldığı Elveda SSK PDF olarak var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Elveda SSK kitabı hakkında bilgiler.

28 Ağustos 2020 Cuma 17:06
Elveda SSK Ferhan Şensoy pdf olarak var mı?
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Ferhan Şensoy tarafından kaleme alınan Elveda SSK kitabının PDF’i araştırılmaya başlandı. Telif hakları gereği kitabın paylaşılması yasak olduğundan kitabın PDF’sine erişim sağlamak mümkün değildir.

Elveda SSK Ferhan Şensoy kitabının konusu ne?

Uysal, kolay sakinleşen, kunaz, şakacı, ağzı laf yapabilen, saçları döküldüğünde bıyık bırakıp suratında kıl eksikliğini tamamladığını düşünen, kitap okumayı sevmeyen neşeli ve salak bir karakter olan Şükrü herkes gibi maddi sıkıntı yaşamaktadır. Maddi olanaksızlıklar Şükrü’nün daha az salak olmasına zorlamaktaydı.

Özellikler

Türü: Edebiyat, Türk Edebiyatı

ISBN: 9799757904112


Kapak: Ciltsiz

Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı

Boyut: Normal

Sayfa Sayısı: 203

Basım: Aralık 2005

Ebat: 13,5×21 cm

Ağırlık: 231



Son Güncelleme: 28.08.2020 17:06
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Anahtar Kelimeler:
Elveda SSKFerhan Şensoy
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