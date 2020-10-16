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Eliz isminin anlamı nedir, ne demek? Eliz ismi Kuran'da geçer mi?

Ünlü sanatçı Alişan ve eşi Buse Varol’un bebeklerine Eliz ismini koymaları sonrasında bu ismin ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. İsmin Kur’an- Kerim’de geçip geçmediği de araştırılan konular arasında…

16 Ekim 2020 Cuma 00:23
Eliz isminin anlamı nedir, ne demek? Eliz ismi Kuran'da geçer mi?
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Ünlü şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol’un bebeklerine Eliz ismini koyduklarını açıklamaları ile birlikte vatandaşlar ismin ne anlama geldiğini, Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediğini araştırmaya başladılar.

Türkçe kökenli bir isim olan Eliz, son dönemde pek çok anne ve baba tarafından tercih edilmektedir. Pek çok anlamı kapsamında barındıran isim hakkında bazı eski metinler, eliz isminin cennetteki bir ağaç olduğunu söylemektedir.


Diğer yandan Eliz ismi Arapça ve Farsça kaynaklarda da görülmektedir. Bazı metinlerde emir veren prenses anlamına gelirken güzel, zarif ve güçlü anlamıyla da kullanılmaktadır. Kimi yerlerde emir anlamıyla kullanılırken bir kimseden istenen rica olarak görülmektedir.

İsmin diğer anlamı da içsel eğilimlerle ilgilidir. Herhangi bir şeye gösterilen ilgi duyulan yönelim olarak yorumlanmaktadır.

Eliz Ne Demek?

Eliz Türkçe’de elin izi olarak kullanılmaktadır. Kimi yerlerde sıçramak anlamına da gelen bu kelime bazı kaynaklara göre de tekme atmak ve çifte atmak anlamlarını içermektedir. Bu isim duygusal anlamda güç sahibi olan, yetenek sahibi olan insanları temsil eder. Güçlü bir iradeye, zekaya ve mantıklı davranışlara işaret eder.



Son Güncelleme: 16.10.2020 00:23
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ElizIsimAnlam
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