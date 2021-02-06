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Eliz adının anlamı nedir, ne demek? Eliz ismi Kur'anda geçiyor mu?

Pek çok kişi tarafından oldukça tercih edilen isimler arasında olan Eliz isminin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Biz de Eliz isminin ne demek olduğunu araştırdık. İşte Eliz ismi anlamları...

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:54
Eliz adının anlamı nedir, ne demek? Eliz ismi Kur'anda geçiyor mu?
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Son zamanlarda oldukça tercih edilen isimler arasında olan Eliz isminin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Biz de Eliz isminin ne demek olduğunu araştırdık. İşte Eliz ismi anlamları...

Şimdilerde oldukça popüler isimler arasına girmeye başlayan Eliz isminin pek çok anlamı bulunuyor. Kız çocuklarına konulan Eliz ismini koymadan önce ne anlama geldiği merak edildi. Pek çok kez intenette aratılan Eliz isminin anlamlarını ve neleri temsil ettiğini sizin için derledik. İşte detaylar...

Eliz ismi ne demektir?

Eliz Farsça kökenli bir sözcüktür. Eliz isminin birden çok anlamı vardır. İşte Eliz İsminin anlamları:

Emir veren prenses

Hükümdarlık sahibi kadın

Emir

El izi

Sıçramak, tekme atmak.

Eliz ismi zeka, mantıklı tutum ve irade gücü gibi değerleri temsil eder. Eliz ismi yetenekli kişileri ve duygusal olarak güçlü olan kişileri öne çıkarır. Bu anlamda pratik bir zekaya ve bir çok farklı yeteneğe sahip olunan yetenekleri içerir.

Kur'an'da geçiyor mu?

Farsça keökenli bir sözcük olan Eliz, Kur'anı Kerim'de yer almamaktadır. Eliz ismi kız çocukları için kullanılmaktadır.



Son Güncelleme: 06.02.2021 18:54
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ElizIsimAnlam
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