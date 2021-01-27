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Elif Bereket acı bir şekilde öldü! Kardeşi ise son anda kurtuldu

Şanlıurfa'da caddeden karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hızla gelen otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Elif Bereket hayatını kaybederken kardeşi Yaşar Bereket ise son anda kurtuldu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:33
Elif Bereket acı bir şekilde öldü! Kardeşi ise son anda kurtuldu
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Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’da meydana gelen kazada Karaköprü Mahallesi'nde gerçekleşti. Üniversite sınavlarına hazırlanan Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yürürken caddenin karşı tarafına geçmek istedi. Tam karşıya geçeceklerken hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı.

Elif Bereket’e araç çarparken kardeşi Yaşar Bereket ise kıl payı kurtuldu. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanarak yola savrulan Elif Bereket, hemen hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayata veda etti.

Yaşanan korkunç olay için bölge esnafı caddenin yarış pisti gibi kullanıldığını ve gençlerin sürekli otomobiller ile yarış yaptığını anlattı.

Güvenlik kameraları ile kaydedilen olayın görüntüleri hakkında konuşan esnaf kazaya çok üzüldüklerinin anlatırken görüntülerde iki arabanın makas atarak yarıştıklarının görüldüğünü anlattı. Bölgedeki yaya geçidine sürekli engel ya da tümsek istediklerinin ancak gerçekleşmediğini eklediler. Başka üzücü olaylar yaşanmaması için buraya acil önlem alınmasını istediklerini eklediler.

Genç kızın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken yapılacak otopsi sonrasında yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri genç kıza çarpan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 13:33
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAcı Kayıp
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