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Elektronik Mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Elektronik mühendisliği günümüzde çokça tercih edilen mühendislik dallarından birisidir. Elektronik mühendisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olması gerekmektedir.

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:23
Elektronik Mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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Çevre mühendisliği son yıllarda tercih edilen meslekler arasında yerini almaktadır. Çevre mühendislerinin ne iş yaptığı ve nasıl çevre mühendisi olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisleri, çevrenin korunması, insan sağlığına etkileri, çevre ve insan ilişkileri arasında bulunan tüm durum ve sorunların incelenmesini ve araştırmalarını yapan meslek dalıdır.

Çevre Mühendisi Nasıl Olunur?

Çevre mühendisi olmak için üniversitede çevre mühendisliği bölümünde eğitim görülmesi gerekmektedir. Çevre mühendisliği ile eş sayılan bölümlerden mezun olan kişiler de çevre mühendisi olabilmektedir. Ayrıca yüksek lisans alanını çevre mühendisliğinde yapan kişiler de çevre mühendisliği alımlarına başvurabilmektedir.

Çevre mühendisi olmak isteyen bir kişinin personel alımlarını takip ederek özel ya da kamu kuruluşları tarafından yayınlanan ilanlara başvurmaları gerekmektedir. Başvurulan ilanda yer alan şartlarında karşılanması mesleğe başlamak açısından önemlidir. Bunlar kimi zaman dil, yüksek lisans gibi şartlar olabilmektedir. Ayrıca kamu kurumlarında çevre mühendisi olarak görev yapmak isteyen kişilerin KPSS sınavına girerek belirlenen taban puanı da almış olması gerekmektedir. Çevre mühendisleri çalıştıkları kuruma göre değişiklik gösterse de genellikle laboratuvarda çalışmaktadır.

Çevre Mühendisleri Ne Yapar?

Çevre ile insan arasındaki birçok konu ile ilgilenen çevre mühendislerinin yaptığı işler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

Hava ve su kirliliği gibi çevresel sorunların çözümünü sağlamak,

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için çalışmalara yürütmek ve varolan yönetmeliklerin incelenmesi

Hava kirliliğine sebep olan baca ve araç egzozu gibi etkenlerin en aza indirilmesi,

Çevresel atıkların toplanması ve taşınması gibi durumların kontrolü

Şehirde bulunan endüstri tesislerinin tasarlanması

Şehir altyapı çalışmaları yürütmek

Çevre Mühendisliğinde Çalışma Saatleri Nasıldır?

Mühendisliklerde genel olarak kamu kurumlarında çalışma saatlerinin daha kısa ve daha kolay şartlarda özel kurumlarda ise daha uzun saatlere varan ve daha zor şartlarda olduğu söylenebilir. Kamu kurumlarında günlük çalışma saati yaklaşık 8 saat kadarken özel kurumlarda ise 10 saat kadardır.

 

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
ElektronikMühendisliği
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