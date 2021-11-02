Elektronik mühendisi (genel) ne iş yapar? Elektrik mühendisi (genel) maaşları ne kadardır?

Elektrik mühendisi (genel), elektronik teçhizat ile sistemlerin projesini yapan ve bunların inşaat, tesisat, işletme ve tamir işlemlerini yapmakla görevli olan personeldir.

Elektronik mühendisi (genel) maaşları ne kadardır?

Elektronik mühendisleri (genel) maaşları aylık ortalama 8750 TL'dir. Bu işi yapan kişilerin aylık minimum aldıkları ücret 2826 TL iken maksimum aldıkları ücret de 13500 TL'dir.

Elektrik mühendisi olmak isteyen kişilerin en az lisans mezunu olması gerekiyor.

Elektrik mühendisi (genel) ne iş yapıyor?

Elektrik mühendislerinin yaptığı iş şu şekildedir;

- Esas görevleri Elektrik Mühendisi (Genel) (2143.04)te belirtilen benzeri işleri yapmaktır,

- Radyo ile televizyon verici ile alıcı cihazları, radar cihazlarını ya da tıbbi, sınai ve nükleer elektronik teçhizatı gibi elektronik sistemler üstünde ihtisas sahibidirler,

- Elektron tüpleri, akustik devre unsurları, aletleme, mikrodalga muhaberatı, yayılma ile radyasyon, telsiz frekans irtibatlarının bilimsel etütlerini ihtiva eden araştırma projelerinin planlanması,

- Deneme modellerinin inşa edilip, test sonuçlarının kaydedilmesi için teknikler ile aletlerin vucuda getirilmesi,

- Elektronik sistemlerin randıman ile uygunluğunun geliştirilmesi için devamlı yeni açılım ile değişiklikler ile uğraşması,

- TV ile kontrol sistemleri, hesap ile ölçme aletleri, mütekamil elektronik teçhizatın randımanı ile kullanma şartlarının yorumlanması,

- Elektronik teçhizat sistemlerinin bakım ile işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlanması.

Elektronik mühendisi (genel) meslek ana grubu

Profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek alt ana grubu

Bilim ile mühendislik alanlarında ki profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek grubu

Elektroteknoloji mühendisleridir

Meslek birim grubu

Elektronik mühendisleridir

Elektronik mühendisi (genel) meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin meslek kodu 2152.02'dir.