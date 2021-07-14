Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir? Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile neler değişecek?

Çipli kimlikler hayatımıza gireli epey oldu. Şimdi ise elektronik kimlik sistemi ortaya çıktı. Bu sistem ile birlikte birçok dolandırıcılık önlenmesi planlanıyor. Sistemi tanıtan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önek vererek ÖSYM sınavlarına başka birisinin kimliği ile girişi önlemek amacıyla dolandırıcılığın önüne geçileceğini bildirdi.

Birçok işlem içim kimlik ve parmak tanıma yöntemini devreye sokulacağı belirtilerek, 21. yüzyılın dönüşüm projesi olacağını vurguladı.

Bu sistemin hayatımıza güvenlik ve hız katacağını söyledi. Uygulama Temmuz ayının sonundan itibaren yaygınlaşacağını belirtti.

Ptt ve üç bankanın sisteme dahil edildiğini bildirerek pilot seçildiklerini söyledi. Amaç bir başkasının yerine sınavlara girmemek, dolandırıcılığın önüne geçmek, bilgileri kaydetmek ve daha sonrasında kolaylık sağlanması gibi içerikler için yapıldığını söyledi.

Kurban Bayramı sonrasında ise e-devlet üzerinden soy ağacına hemen ulaşılabileceğini kaydetti.