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Elektronik Egzoz Denetleme Sistemi (EGEDES) nedir, nasıl çalışır? Yeni egzoz muayene sistemi EGEDES detayları

Yeni uygulamaya sokulacak olan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulaması artık hayatımızda yer almaya başlayacak. Yeni sistem hakkında ,gerekli bakanlıklar görüşmeleri tamamladı ve imzaları attı. Türkiye'de yeni yılda uygulanacak olan EGEDES büyük bir merak konusu oldu..

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:09
Elektronik Egzoz Denetleme Sistemi (EGEDES) nedir, nasıl çalışır? Yeni egzoz muayene sistemi EGEDES detayları
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Egzoz muayenesi olmayan taşıtların belirlenebilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Savunma Sanayi Bakanlığı yeni bir uygulamaya imza attı. Hayatımıza girecek olan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ( EGEDES ), 2021’in son 6 ayında uygulanmaya başlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, motorlu araçların, hava kirliliğine büyük ölçüde sebebiyet verdiği açıklamasında bulundu. Her gün ulaşımda kullanılan motorlu taşıtların,gün geçtikçe fazlalaşması ve trafikte büyük bir etkiye sebep olmaları kirliliğin sebebini  daha da fazlalaştırıyor.

Türkiye’de kayıtlı bulunan 23 milyon 965 bin 229 araçtan 18 milyon 523 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor. 29 Kasım 2020’de 8 milyon 610 bin araca ölçüm yapıldı. Bu ölçümler sonucu 2 milyon aracın egzoz emisyon ölçümünün olmadığı tahmin ediliyor.

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, trafikte akış sağlayan araçlar,ilk üç yaş sonunda ve ardından gelen iki yılda bir olmak üzere, motorlu taşıtların da ilk bir yaş sonunda ve ardından gelen her yıl egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması zorunlu tutuldu.

Türkiye genelinde toplam olarak 5 bin 870 ölçüm personeli çalışmakta.

 DENETLEME KİMLER TARAFINDAN YAPILACAK VE CEZALAR NE OLACAK?

Denetimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet birimlerince yapılıyor.

Çevre Kanununa göre egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç kullanıcılarına 1.895 TL, yönetmelikte bulunan kurallara aykırı emisyona yol açan araç kullanıcısına 3.791 TL idari ceza uygulaması bulunmakta. Standartların dışarısına çıkıp gürültüye neden olan araç kullanıcılarına veya araç önlemlerini almayan araç sahiplerine 4.412 TL idari para cezası uygulaması bulunmakta.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:09
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Anahtar Kelimeler:
EgzozÖlçümDenetlemeEmisyon
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