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Elektrikli battaniye ile gelen ölüm

Gaziantep Şahinbey ilçesinde hayatını sürdüren 95 yaşındaki Hasan Y. isimli vatandaş ısınmak için kullandığı elektrikli battaniyenin alev alması sonucu çıkan duman ile hayatını kaybetti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:59
Elektrikli battaniye ile gelen ölüm
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Feci olay bugün gündüz saatlerinde Gaziantep Şahinbey ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçedeki bir evde tek başına hayatını sürdüren 95 yaşındaki Hasan Y. isimli vatandaş ısınmak için elektrikli battaniye kullanıyor. Elektrikli battaniyenin bugün aniden kısa devre yapıp tutuşmasıyla birlikte evde yangın çıktı. Yattığı yerden kalkmakta zorlanan yaşlı adam yangın sebebiyle çıkan dumandan zehirlendi.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Mahalledeki vatandaşların dumanı görüp haber vermesiyle birlikte evein olduğu sokağa sağlık personeli ve itfaiye yönlendirildi.Eve gelen 112 sağlık personeli talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yapılan incelemeden sonra Hasan Y'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri olay yeri inceleme yaptı.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:59
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Anahtar Kelimeler:
Elektrikli BattaniyeGaziantep
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