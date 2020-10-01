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Elektrik yardımı nasıl alınır? Fatura yardımı başvuru işlemleri ve şartları

Devlet yardıma muhtaç kişiler ve kronik hastalıkları olan engelli vatandaşlara elektrik yardımında bulunuyor. Bu yardımdan faydalanmak için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Vatandaşlar elektrik yardımı nasıl alınır, fatura yardımı kimlere yapılır sorularını araştırıyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 13:09
Elektrik yardımı nasıl alınır? Fatura yardımı başvuru işlemleri ve şartları
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Devlet yardıma muhtaç vatandaşlar maddi yardımların yanı sıra birçok alanda avantajda sağlıyor. Bu avantajlardan biri de elektrik yardımıdır. Gelir seviyesi düşül olan vatandaşlar elektrik faturası ödemelerinden ayrı tutuluyor. Bu yardımdan faydalanmak için bazı şartlara uygun olunması gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme evde elektriğe bağlı bir makine ile yaşamını sürdüren hasta vatandaşların sorun yaşamamaları adına hazırlanmıştır. Bu yardımla birlikte hasta vatandaşlara maddi olarak destek verilmiş olup aynı zamanda hastalığıyla ilgili bir sorun yaşamaması sağlanıyor.

Elektrik yardımı kimlere yapılır?

Elektrik yardımı yapılacak kişiler bakanlık tarafından açıklanmıştı. Bu kişiler;

  • Gelir testi yaptırıp dar gelirli olduğunu kanıtlayan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen aylık 80-100 TL arasındaki elektrik yardımdan faydalanabilir.
  • Kronik Hastalıklara Yönelik Elektrik Desteği Programı kapsamında engelli vatandaşlar elektrik desteğinden faydalanmaktadır.

Elektrik yardımı alma şartları neler?

Elektrik yardımını dar gelirli vatandaşlar ile engelli vatandaşlar alabiliyor. Burada dar gelirli olarak belirtilen kişiler herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yani yeşil kartlı olan kişilerdir.

Yeşil karta elektrik yardımı şartları

  • Kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yardıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilere verilmektedir.
  • Devlet aylık 150 kw’a kadar elektrik parası desteği sağlıyor. Hane içerisinde bir ayda 150 kw’den fazla elektrik tüketiliyorsa, kişi yeşil kartlı olsa da elektrik desteği alamıyor.
  • Bu kısıtlamanın amacı suistimallerin önüne geçmek. Zaten 150 kw sınırı 5 kişilik ailenin bir aylık elektrik ihtiyacı göz önüne alınarak belirlenmiş. Fazlası desteği suistimale giriyor.

Engelli elektrik yardımı şartları

  • Engelli vatandaşların da elektrik yardımından faydalanması için dar gelirli sınıfına girmesi gerekmektedir. Bu kişiler de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmalıdır.
  • Dar gelirli olduğunu ispatlayan kişilerin yaşam için evde makineye ihtiyaç duyduklarını da kanıtlamaları gerekiyor.
  • Son olarak bu destekten faydalanmak için, engelli evde bakım yardımı parası almıyor olmanız lazım.

Hem engelli hem de dar gelirli olduğu tespit edilen kişiler aylık 200 TL elektrik desteğinin yanı sıra cihaz desteği de alabiliyor. Burada sözü edilen cihazlar şunlardır;

  • Nebulizatör
  • Ventilasyon
  • Oksijen konsantratörü
  • BİPAPA ST cihazı
  • CPAP cihazı
  • Otomatik CPAP cihazı
  • Mekanik ventilatör

Elektrik yardımı nasıl alınır?


Elektrik yardımına başvuran kişilerin izleyeceği adımlar şu şekildedir;

  • İlk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapın.
  • Kaydın tamamlanmasının ardından en yakın PTT şubesine giderek tutarı alabilirsiniz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinde kaydı olmayan ve kayıt açtırmak isteyenler kayıt işlemi sırasında şu evraklara ihtiyaç duyacaktır.

  • Hanede yaşayanların kimlik fotokopileri
  • Elektrik desteği için başvuru dilekçesi
  • Güncel elektrik faturası

Elektrik yardımı sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

  • PTT şubeleri
  • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları
  • e-Devlet kapısı

PTT elektrik yardımı sorgulama

Kendinize en yakın PTT şubesine giderek kimlik numaranızı beyan ettikten sonra elektrik yardımını sorgulayabilirsiniz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sorgulaması

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları her ilçede bulunmaktadır. Bu vakıflar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmaktadır. Vakfın amacı ilçede bulunan dar gelirli vatandaşları tespit ederek bu kişilere yardımda bulunmaktır. Vakfa giderek yapmış olduğunuz elektrik yardımını sorgulayabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden sorgulama

E-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmak diğer yollara göre daha kolaydır. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “elektrik yardımı sorgulaması” yazarak sorgulama işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Yeşil kartlı vatandaşlara verilen para ve devlet yardımları nelerdir?

Devlet yeşil kartlı yani herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar birçok yardımda bulunur. Bu yardımlar şu şekildedir;

  • Aşı yardımı
  • Kömür yardımı
  • Gebelik yardımı
  • Doğum ve süt parası yardımı
  • Yaşlılık yardımı
  • Dul olma yardımı
  • Engelli yardımı
  • Eğitim yardımı
  • Asker ailesi yardımı
  • Öksüz – yetim yardımı
  • Elektrik yardımı
  • Kronik hastalar için elektrik yardımı
  • Silikozis yardımı
  • Nakdi yardım
  • SSPE hastaların sağlanan yardımlar

Tüberküloz hastaları için yardım



Son Güncelleme: 01.10.2020 13:09
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Anahtar Kelimeler:
ElektrikYardımFatura
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