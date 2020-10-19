İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...

Elektrik faturası yardım başvurusu nasıl yapılır? Elektrik fatura desteği sorgulama işlemleri 2020

Elektrik faturası yardım başvurusu nasıl yapılır? Elektrik fatura desteği sorgulama işlemleri konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Elektrik faturası yardım başvurusu nasıl yapılır? Elektrik fatura desteği sorgulama işlemleri ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 19.10.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 06:29
Elektrik faturası yardım başvurusu nasıl yapılır? Elektrik fatura desteği sorgulama işlemleri 2020
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir destek kampanyası başlatıldı. Maddi açıdan sıkıntı yaşayan ailelere yönelik verilen yeni destek ile birlikte elektrik faturalarına ek destek sağlanacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ortak hareket eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni destek ile birlikte ihtiyaç sahiplerine elektrik faturası desteği verecek. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler belirli şartları yerine getirmeleri halinde destekten faydalanabilecek.

Elektrik faturası yardımı nedir? Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir?


Bakanlık tarafından verilecek olan elektrik tüketim desteği muhtaç kişilere belirli bir süre boyunca verilir. Eğer kişilerin muhtaçlık durumlarının giderilmesi durumu ortaya çıkarsa destek kesilmektedir. Destek alacak kişilerin öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan birine kayıtlı olması gerekir. Elektrik desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin hane içinde kişi başı gelirlerinin asgari ücretin 3’te 1’i oranında olması gerekir. 701 TL olan bu tutarı sağlayan kişilere destek verilir. Kişilere elektrik faturası desteği güncel faturalar üzerinden yapılır. Bu nedenle başvuru yapacak kişiler, güncel faturalar ile merkezlere başvurmalıdır. Devlet tarafından verilen destek fatura tutarından düşülerek kişilerin daha uygun fatura ödemesi sağlanır.

Elektrik faturası ardım başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik desteğinden yararlanacak kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmalıdır. Kişiler ikametgah bilgilerine göre en yakın merkeze gitmelidir. Başvuruda bulunacak kişi başvuru dilekçesi, aile bireylerinin T.C. kimlik numarası ve kimlik fotokopisi, güncel elektrik faturası ile başvurularını gerçekleştirebilir. Muhtaçlık belgesi olan kişiler bu belge ile de başvurabilmektedir.

Elektrik desteği yardımı ne kadardır?

Elektrik desteği kişilere faturaları üzerinden düşürülerek verilir. Kişilerin güncel faturalarına göre hesaplanan destekler, kişinin kullandığı elektrik ve konutunun yapısı desteği etkilemektedir. Bu şekilde her ay kişinin faturasından destek düşürülerek uygun fatura ödemesi yapması sağlanmaktadır.

  • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovasaat- 40 TL
  • 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovasaat- 53 TL
  • 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovasaat- 67 TL
  • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovasaat- 80 TL yardım yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 19.10.2020 06:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç SahipleriElektrik Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da feci olay! Kayalıklardan düşen avcı feci şekilde can verdi!
Malatya'da feci olay! Kayalıklardan düşen avcı feci şekilde can verdi!
Komşular duvar yüzünden çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Komşular duvar yüzünden çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu
Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu
Konya'da acı olay! Yaralı kurtulduğu kazada eşi ve oğlunu kaybetti
Konya'da acı olay! Yaralı kurtulduğu kazada eşi ve oğlunu kaybetti
Tarlada akıl almaz ölüm. Herkes kalp krizi zannetti ama ölüm sebebi elektrik akımı çıktı
Tarlada akıl almaz ölüm. Herkes kalp krizi zannetti ama ölüm sebebi elektrik akımı çıktı

Popüler Haberler

Elektrik faturası yardım başvurusu nasıl yapılır? Elektrik fatura desteği sorgulama işlemleri 2020
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izleyici yorumları
Emekli memur başka işte çalışabilir mi?
Emekli promosyonu fazla veren bankalar ve banka emekli promosyonları miktarı 2020
Uyanış Büyük Selçuklu Emir İlteber kimdir? Taner Turan kimdir? Şelemzar neresi?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2020
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler
SGK rapor parası ne zaman yatar? T.C. Kimlik Numarası İle rapor parası sorgulama
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 3 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
Her Yerde Sen Burak Yangel kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Yağcı Hakkında Bilgiler
Arabada sigara içme para cezası ne kadar?
Çukur Çivi kimdir? Gerçek adı nedir? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler
Maria ile Mustafa dizisi Mustafa öldü mü? Hilmi Cem İntepe diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara dizisi devam edecek mi?
Ek-9 nedir? Ev hizmetlerinde çalışanların aylık sigorta primi ne kadar?
2020 ihaleye girmek için SGK borç sınırı ne kadardır?
Güncel gümüş fiyatları 19 Ekim 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Hırdavat sektöründe bayilik verenler 2020
Star TV Sol Yanım oyuncu kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.