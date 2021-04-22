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Elektrik direğine çarpmasıyla tüm mahalle elektriksiz kaldı

Kütahya’da freni boşalan bir kamyon elektrik direğine çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonucunda tüm mahalle karanlığa büründü. Kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürüyü polis ekipleri yakaladı.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:13
Elektrik direğine çarpmasıyla tüm mahalle elektriksiz kaldı
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Kütahya’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Yunus Emre Mahallesi Başaran Sokak’ta balya yüklü bir kamyonun freninin boşalması sonucunda araç yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.2 defa çarparak duran araç beton elektrik direğine zarar verdi. Direk elektrik ve telefon tellerine asılı kalarak tamamen yere çakılmaktan kurtuldu. Elektrik tellerinin birbirine çarpması ile mahallenin elektrikleri giderek tüm mahallenin karanlığa bürünmesine neden oldu.

Sürücü ise olay yerinden kayıplara karıştı. Öte yandan olay yerine gelen OEDAŞ ekipleri hasar gören direği değiştirerek oluşan hasarı gidermeye çalıştı. Aynı sokakta daha önde de elektrik trafosunda yangın meydana gelmişti. Olayı anlatan mahalle sakinleri akşam ezanında kazanın meydana geldiğini ve sesi duyarak dışarı çıktıklarını anlattı .Kamyonu direğe çarpmış bir şekilde gördüklerini anlattı. Sürücünün aracını geri doğru kaçırarak direğe zarar verdiğini anlattı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaKaza
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