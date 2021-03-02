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Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu! 2 ölü

Adana'da gece geç saatlerinde yolda seyir halinde olan özel bir otomobil kontrolünü kaybedip yol kenarında ki elektrik direğine çarptı ve tarlaya uçtu. Feci kazada iki kişi can verdi.

02 Mart 2021 Salı 09:52
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu! 2 ölü
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2 kişinin can verdiği trafik kazası gece geç saatlerde Adana'da yaşandı.

Gelen haberlere göre Adana Yüreğir'de sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve içinde iki bulunan araç yolda seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında ki elektrik direğine çarptı. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil çarpmanın etkisiyle savruldu ve tarlaya uçara durabildi. İhbar üzerinde kaza yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları çalışma sonrasında araç içinde sıkışan iki kişiyi çıkardı ve yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelenlerin yaptığı teşhiste kazada hayatını kaybedenlerden birinin H.T. (22) olduğu belirlendi.

Polis sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 09:52
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Anahtar Kelimeler:
AdanaTrafik Kazası
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