Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu! 2 ölü

2 kişinin can verdiği trafik kazası gece geç saatlerde Adana'da yaşandı.

Gelen haberlere göre Adana Yüreğir'de sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve içinde iki bulunan araç yolda seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında ki elektrik direğine çarptı. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil çarpmanın etkisiyle savruldu ve tarlaya uçara durabildi. İhbar üzerinde kaza yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları çalışma sonrasında araç içinde sıkışan iki kişiyi çıkardı ve yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelenlerin yaptığı teşhiste kazada hayatını kaybedenlerden birinin H.T. (22) olduğu belirlendi.

Polis sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.