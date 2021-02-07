İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Elektrik desteği yardımı ne kadardır? 2021 Elektrik faturası devlet desteği

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Elektrik desteği yardımı ne kadardır? Elektrik faturası devlet desteği haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 07.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 02:36
Elektrik desteği yardımı ne kadardır? 2021 Elektrik faturası devlet desteği
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir destek kampanyası başlatıldı. Maddi açıdan sıkıntı yaşayan ailelere yönelik verilen yeni destek ile birlikte elektrik faturalarına ek destek sağlanacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ortak hareket eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni destek ile birlikte ihtiyaç sahiplerine elektrik faturası desteği verecek. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler belirli şartları yerine getirmeleri halinde destekten faydalanabilecek.

Elektrik faturası yardımı nedir? Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir?

Bakanlık tarafından verilecek olan elektrik tüketim desteği muhtaç kişilere belirli bir süre boyunca verilir. Eğer kişilerin muhtaçlık durumlarının giderilmesi durumu ortaya çıkarsa destek kesilmektedir. Destek alacak kişilerin öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan birine kayıtlı olması gerekir. Elektrik desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin hane içinde kişi başı gelirlerinin asgari ücretin 3’te 1’i oranında olması gerekir. 701 TL olan bu tutarı sağlayan kişilere destek verilir. Kişilere elektrik faturası desteği güncel faturalar üzerinden yapılır. Bu nedenle başvuru yapacak kişiler, güncel faturalar ile merkezlere başvurmalıdır. Devlet tarafından verilen destek fatura tutarından düşülerek kişilerin daha uygun fatura ödemesi sağlanır.

Elektrik faturası ardım başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik desteğinden yararlanacak kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmalıdır. Kişiler ikametgah bilgilerine göre en yakın merkeze gitmelidir. Başvuruda bulunacak kişi başvuru dilekçesi, aile bireylerinin T.C. kimlik numarası ve kimlik fotokopisi, güncel elektrik faturası ile başvurularını gerçekleştirebilir. Muhtaçlık belgesi olan kişiler bu belge ile de başvurabilmektedir.

Elektrik desteği yardımı ne kadardır?

Elektrik desteği kişilere faturaları üzerinden düşürülerek verilir. Kişilerin güncel faturalarına göre hesaplanan destekler, kişinin kullandığı elektrik ve konutunun yapısı desteği etkilemektedir. Bu şekilde her ay kişinin faturasından destek düşürülerek uygun fatura ödemesi yapması sağlanmaktadır.

  • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovasaat- 40 TL
  • 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovasaat- 53 TL
  • 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovasaat- 67 TL
  • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovasaat- 80 TL yardım yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 07.02.2021 02:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç SahipleriElektrik Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’de çarşaflı kadına şiddet uygulayan kişi tutuklandı
İzmir’de çarşaflı kadına şiddet uygulayan kişi tutuklandı
Sakarya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatte açık olan kıraathanede bulunan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza verildi
Sakarya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatte açık olan kıraathanede bulunan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza verildi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Elektrik desteği yardımı ne kadardır? 2021 Elektrik faturası devlet desteği
Süresiz nafaka kalkacak Mı? Yeni nafaka düzenlemesi ne zaman çıkacak? Ömür boyu nafaka uygulaması kalar mı?
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Top Gun 2 filminin konusu ve oyuncuları
İşe iade davası şartları nelerdir, işe iade davası nasıl açılır? İşe iade davası tazminat hesaplama ve süresi
Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Melis Sezen neden ayrılıyor, başka diziye mi geçecek?
2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?
GS paylaşımı Veni Vidi Vici nedir? Galatasaray Veni Vidi Vici paylaşımı anlamı nedir, ne demek?
Türkiye'de insanlar en çok neleri şikayet etti? Şikayetvar 2020 verileri açıklandı!
Ceza infaz yasa düzenlemesinde son durum ne? Ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartları neler? 2021 Af yasası ile ilgili son gelişmeler
Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok, Ezgi bu hafta neden gelmedi, geri gelecek mi?
BİM Marketlerin hafta içi ve hafta sonu açılış ve kapanış saatleri
Şırnak askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
E-KPSS 2020 başvuruları son gün ne zaman? Geç başvuru var mı?
Evde ağız maskesi paketleme işi nasıl yapılır?
Altın ne kadar oldu? 7 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 7 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 7 Şubat 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bim'de indirimde ne var 7 Şubat 2021 Pazar bim indirimleri bu hafta

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.