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Elektrik Ark Kaynakçılığı mesleği hakkında merak edilenler

Elektrik ark kaynakçısı ne kadar maaş alıyor? Elektrik ark kaynakçılığı mesleği nedir ve bu meslekte neler yapılır? Elektrik ark kaynakçısı olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Hepsinin cevabı haberimizde!

27 Kasım 2021 Cumartesi 21:46
Elektrik Ark Kaynakçılığı mesleği hakkında merak edilenler
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Elektrik ark kaynakçılığı mesleğini yapmak isteyenler için hangi koşullara sahip olmak gerekiyor merak ediliyor. Ayrıca bu işi yapan kişilerin aylık kazancının ne olduğu da merak konusu oluyor. Elektrik ark kaynakçısı olarak çalışmak isteyenler, çeşitli metal parçalarını kaynak yardımı ile birbiriyle birleştirme işlemini yapıyorlar ve makinelerle çalışmalarını yürütüyorlar. 

Bir elektirik ark kaynakçısının ortalama aylık geliri 3 bin 350 TL olarak belirleniyor. Bu meslekte en düşük elektirik ark kaynakçılığı maaşı 2 bin 826 TL iken en yüksek ise 4 bin 450 TL şeklinde belirleniyor. 

Bu mesleği yapabilmek için en az ilköğretim mezunu olma şartı da aranan kriterler arasındadır. 


Son Güncelleme: 27.11.2021 21:46
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