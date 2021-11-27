Elektrik Ark Kaynakçılığı mesleği hakkında merak edilenler

Elektrik ark kaynakçılığı mesleğini yapmak isteyenler için hangi koşullara sahip olmak gerekiyor merak ediliyor. Ayrıca bu işi yapan kişilerin aylık kazancının ne olduğu da merak konusu oluyor. Elektrik ark kaynakçısı olarak çalışmak isteyenler, çeşitli metal parçalarını kaynak yardımı ile birbiriyle birleştirme işlemini yapıyorlar ve makinelerle çalışmalarını yürütüyorlar.

Bir elektirik ark kaynakçısının ortalama aylık geliri 3 bin 350 TL olarak belirleniyor. Bu meslekte en düşük elektirik ark kaynakçılığı maaşı 2 bin 826 TL iken en yüksek ise 4 bin 450 TL şeklinde belirleniyor.

Bu mesleği yapabilmek için en az ilköğretim mezunu olma şartı da aranan kriterler arasındadır.