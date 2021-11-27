Elektrik Ark Kaynakçılığı mesleği hakkında merak edilenler

Elektrik ark kaynakçılığı mesleğini yapmak isteyenler için hangi koşullara sahip olmak gerekiyor merak ediliyor. Ayrıca bu işi yapan kişilerin aylık kazancının ne olduğu da merak konusu oluyor. Elektrik ark kaynakçısı olarak çalışmak isteyenler, çeşitli metal parçalarını kaynak yardımı ile birbiriyle birleştirme işlemini yapıyorlar ve makinelerle çalışmalarını yürütüyorlar.
Bu mesleği yapabilmek için en az ilköğretim mezunu olma şartı da aranan kriterler arasındadır.
Son Güncelleme: 27.11.2021 21:46